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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بكام الفراخ انهاردة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالأسواق

الدواجن
الدواجن
شيماء مجدي

بدأت أسعار الدواجن والبيض تعاود الانخفاض اليوم الثلاثاء  فى البورصة والأسواق ، حيث وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء بالمزرعة ل 58 جنيهًا،  بعدما سجلت 61 جنيهًا أمس.

أسعار الدواجن اليوم

وعاودت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة الصعود حيث وصل سعر الكيلو ل   58 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى  61 جنيها أمس ،وتصل  للمستهلك بسعر 72جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 48 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 60جنيها.

كما سجلت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  82 جنيه بعدما كان سعرها 87 جنيهات  وتصل للمستهلك 97جنيهًا.

كذلك وصلت  سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 105 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر  120جنيهًا.

سعر كيلو البانيه


كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم لـيتراوح بين 170و 190جنيه في بعض المحلات أى انخفض مايقرب من 40 جنيهًا.

سعر الأوراك من 70لـ 90  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.
سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض


وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 85جملة لتصل للمستهلك بسعر 110جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.

كما استقرت  سعر كرتونة البيض الأبيض 85 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 105جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 100جنيها جملة وللمستهلك بنحو 110 جنيها

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن صناعة الدواجن تمر حاليًا بمرحلة شديدة الصعوبة، في ظل استمرار معاناة المربين والمنتجين وتراجع أسعار البيع عن تكلفة الإنتاج، محذرًا من أن استمرار الخسائر قد يدفع أعدادًا كبيرة من المربين إلى الخروج من السوق، بما يهدد استقرار الصناعة وسلسلة الإنتاج بالكامل.


تكلفة الإنتاج تتجاوز أسعار البيع


وأوضح الزيني خلال تصريحات ل "صدي البلد"  أن تكلفة إنتاج كيلو الدواجن تتراوح حاليًا بين 70 و75 جنيهًا، في حين تدور أسعار البيع من المزرعة حول 55 إلى 60 جنيهًا للكيلو، وهو ما يعني تعرض المربين لخسائر متواصلة للشهر الرابع والخامس على التوالي.


وأشار " نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن" إلى أن استمرار الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع يمثل ضغطًا كبيرًا على المنتجين، خاصة مع ارتفاع حجم الاستثمارات والتكاليف المرتبطة بالإنتاج، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي لفترة أطول سيكون له تأثير مباشر على استدامة القطاع.


زيادة الإنتاج دون منافذ تصريف


وقال نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن إن زيادة الإنتاج بنسب تصل إلى 25% خلال الفترة الماضية، دون وجود خطة متكاملة للتعامل مع الفائض وتوفير منافذ كافية لتصريفه أو تخزينه، أسهمت في زيادة المعروض بصورة تفوق قدرة السوق على الاستيعاب، وهو ما انعكس على الأسعار.


وشدد على ضرورة وجود خطة واضحة "Master Plan" تجمع مختلف الجهات المعنية بالقطاع، وتحدد آليات التعامل مع الإنتاج في أوقات زيادة المعروض، بما يحقق التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك.


سحب الفائض وتخزينه ضرورة عاجلة


وطالب الزيني وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتدخل السريع لسحب جزء من فائض الإنتاج، وتخزينه في الثلاجات التابعة للمنظومة، بما يسهم في تحقيق التوازن بالسوق، ويمنع انهيار الأسعار إلى مستويات تضر بالمربين والمنتجين.
وأوضح أن التعامل مع الفائض من خلال آلية منظمة يمكن أن يمثل أحد الحلول العملية للأزمة الحالية، خاصة أن الدواجن والبيض من السلع التي يمكن تخزينها وفق الضوابط والإجراءات المعمول بها.


طرح الدواجن والبيض على بطاقات التموين


وأيد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن مقترح طرح الدواجن والبيض ضمن منظومة الدعم العيني على بطاقات التموين، مؤكدًا أن هذه الآلية سبق تطبيقها ويمكن الاستفادة منها مجددًا في مواجهة الأزمة الحالية.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يحقق هدفين في الوقت نفسه؛ الأول توفير مصدر بروتين حيواني للمواطنين بأسعار مناسبة، والثاني المساهمة في سحب جانب من المعروض وحماية المنتجين من استمرار الخسائر.

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