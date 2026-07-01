أسوان: ضبط 11 مركبة غير مرخصة وتركيب الأكواد لـ27 مركبة خلال أسبوع

في اليوم الأول للتطبيق الفعلي للإجراءات والخطوات الإنضباطية لمنظومة تشغيل مركبات التوك توك، تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، من خلال جولة ميدانية، انتظام الحركة المرورية بالشوارع والميادين والمناطق السكنية، إلى جانب متابعة تطبيق الضوابط داخل محطات المواد البترولية، بما يسهم في الحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق الانضباط بالشارع الأسوانى .

ضبط 11 مركبة غير مرخصة

وفى هذا الإطار ، أسفرت الحملات التىنفذتها إدارة المرور عن ضبط وإحتجاز 11 مركبة توك توك غير مرخصة، لحين إستكمال إجراءات الترخيص القانونية وتركيب الكود التعريفي، وذلك في إطار تنفيذ الإجراءات المنظمة لتشغيل المركبات والحد من المخالفات .

تركيب الأكواد التعريفية للمركبات

كما قامت إدارة المرور بتركيب الكود التعريفى (الإستيكر) على 6 مركبات خلال اليوم الأول، ليصل إجمالى المركبات التى تم تركيب الأكواد لها منذ بداية الأسبوع إلى 27 مركبة، بما يسمح لها بممارسة العمل بصورة قانونية وفقاً للمنظومة الجديدة.

متابعة مستمرة بمحطات الوقود

وأكد محافظ أسوان استمرار المرور الميداني على محطات المواد البترولية على مدار اليوم، لمنع تزويد أي مركبة توك توك غير مرخصة أو غير حاصلة على الكود التعريفي بالوقود، بما يضمن الالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة، وتحقيق الانضباط في منظومة التشغيل.

إقبال أصحاب التوك توك على إجراءات الترخيص

وأثمر تطبيق الإجراءات الإنضباطية عن تزايد استفسارات مالكي وسائقي مركبات التوك توك بشأن كيفية استخراج التراخيص وتركيب الأكواد التعريفية، حيث قام مسؤولو إدارة المرور بتقديم التوعية اللازمة وشرح جميع الخطوات القانونية والتنظيمية، مع التأكيد أن إجراءات الترخيص لا تستغرق سوى ساعات معدودة، وبتكلفة إدارية محدودة، يعقبها منح المركبة الكود التعريفي (الإستيكر)، بما يتيح لها العمل بصورة قانونية والاستفادة من المزايا التي توفرها المنظومة الجديدة.

تكامل بين المرور والتموين لتحقيق الإنضباط

وكان المهندس عمرو لاشين قد وجه مسؤولي إدارة المرور بتكثيف الحملات لضبط مركبات التوك توك غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، بالتوازي مع قيام مسؤولي مديرية التموين بالمتابعة الميدانية داخل محطات المواد البترولية، وتنظيم عملية تزويد مركبات التوك توك بالوقود من خلال تخصيص مسارات محددة بالتنسيق مع إدارات المحطات، مع استمرار التواجد الميداني لضمان حسن سير المنظومة وتحقيق الانضباط الكامل.

الخلاصة:

تواصل محافظة أسوان تنفيذ منظومة تشغيل التوك توك وفق إجراءات تنظيمية وإنضباطية متكاملة، تستهدف تقنين أوضاع المركبات، وتعزيز السلامة المرورية، وضبط منظومة التزود بالوقود بما يسهم فى تحقيق الإنضباط داخل الشارع الأسوانى وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين.