قاعد ولا ماشي.. الأهلي يحسم مستقبل إمام عاشور بقرار نهائي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن آخر تطورات مستقبل إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، في ظل العروض الخارجية التي وصلت إلى اللاعب خلال الأيام الماضية، من جانب عدد من أندية الدوري التركي والدوري السعودي، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الأهلي يحسم مستقبل إمام عاشور

وقال المصدر إن إمام عاشور مستمر مع النادي الأهلي خلال الموسم المقبل، خاصة أن عقد اللاعب مع القلعة الحمراء ممتد حتى عام 2028، وبالتالي لا يحق له الرحيل عن الفريق دون الحصول على موافقة إدارة النادي، مهما كانت قيمة العروض المقدمة لضمه.

وأوضح المصدر أن الأهلي تلقى خلال الفترة الماضية اهتمامًا من أندية خارجية بشأن إمام عاشور، وسط عروض مالية تصل قيمتها إلى نحو 5 ملايين دولار، إلا أن موقف إدارة النادي لم يتغير حتى الآن، ويتمثل في استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق وعدم الموافقة على رحيله في الميركاتو الصيفي الحالي.

الأهلي يرفض ضغوط إمام عاشور

وأضاف أن هناك ضغوطًا من جانب إمام عاشور ووكيله آدم وطني من أجل فتح الباب أمام احتراف اللاعب خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة خارج الدوري المصري، إلا أن القرار النهائي في هذا الملف يعود إلى إدارة الأهلي، باعتبار أن اللاعب مرتبط بعقد ممتد مع النادي.

وأشار المصدر إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد المزيد من التحركات من جانب الأندية الراغبة في ضم إمام عاشور، خصوصًا مع اقتراب غلق باب الانتقالات في الدوري التركي يوم 4 سبتمبر المقبل، وهو ما يمنح الأندية التركية وقتًا إضافيًا لمحاولة حسم الصفقة.

وشدد المصدر في ختام تصريحاته على أن الأهلي لا يزال متمسكًا باستمرار إمام عاشور، باعتباره أحد العناصر الأساسية في خط وسط الفريق، وأن رحيله لن يتم إلا في حال موافقة الإدارة على العرض المناسب واتخاذ قرار رسمي بشأن مستقبل اللاعب.