إجراء جديد في الأهلي قبل ودية برشلونة | ماذا حدث؟

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مدينة برشلونة الإسبانية، اليوم الإثنين، قادمة من مونتانيا، وذلك للتحضير للمباراة الودية أمام نادي برشلونة على كأس «خوان جامبر».

ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم الأربعاء المقبل، على أرضية استاد «سبوتيفاي كامب نو»، وذلك في ختام معسكر الأهلي الإعدادي المقام حاليًّا في إسبانيا.

ويطمح الجهاز الفني للأهلي بقيادة الحسين عموتة، لتحقيق أقصى استفادة من هذه المواجهة، للوقوف على المردود البدني والتكتيكي للاعبين قبل انطلاق الاستحقاقات الرسمية للموسم الجديد.

الأهلي سيعود إلى القاهرة بعد المباراة من أجل خوض منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفاة والدة مشير حنفي نجم الأهلي السابق

أعلن مشير حنفي، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، وفاة والدته خلال الساعات الماضية، وسط حالة من الحزن بين أفراد أسرته ومحبيه ونجوم الوسط الرياضي.

وأكد نجم الأهلي السابق إقامة العزاء أمام منزله في شبرا الخيمة، مساء اليوم،

ويعد مشير حنفي أحد الأسماء التي ارتبطت بتاريخ النادي الأهلي على مدار التاريخ .

الأهلي ينهى مرانه الصباحي في معسكر إسبانيا

أنهي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الصباحي اليوم ضمن معسكره المغلق المقام حاليًا في إسبانيا، وذلك في إطار الاستعدادات القوية لمباريات الموسم الجديد.



بدأ المران، بالتركيز على الجانب البدني، حيث أدى اللاعبون عددًا من الفقرات الخاصة تحت قيادة مخطط أحمال الفريق، بهدف رفع معدلات اللياقة والوصول بالجميع إلى الجاهزية الفنية والبدنية الكاملة.

بعدها، انتقل اللاعبون لخوض تدريبات تكتيكية متنوعة بالكرة، حرص خلالها الحسين عموتة المدير الفني للفريق، على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية، تتعلق بالتمرير السريع والتمركز السليم داخل الملعب.



فيما خاص ثلاثي حراسة المرمى محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، تدريبات قوية تحت إشراف مدرب الحراس. الجدير بالذكر أن معسكر الأهلي المقام في إسبانيا سينتهي يوم 20 أغسطس الجاري، ويختتم بمواجهة برشلونة الإسباني يوم 19 من الشهر ذاته على ملعب سيوتيفاي كامب نو، في بطولة كأس خوان جامبر.

