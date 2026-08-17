قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم ينفي إلزام طلاب المدارس بحفظ جزئين من القرآن
12 سبتمبر بالمدارس الحكومية و6 بالدولية|التعليم: لا نية لتأجيل العام الدراسي الجديد
التعليم تنفي السماح لطلاب البكالوريا بدمج المسارات
إتاحة مناهج البكالوريا المصرية الأسبوع الجاري.. على موقع وزارة التربية والتعليم
عبد اللطيف: التعليم يجب أن يكون بالمدارس..والتقييمات عليها 60%
نببل فهمي: إسرائيل تسعى لإفشال خارطة الطريق.. ومطلوب موقف ضد الحكومة المتطرفة
قرار نهائي بشأن نظام الامتحانات والتقييم لطلاب البكالوريا المصرية|ماذا أعلنت التعليم؟
التعليم تسمح لطلاب 3 بكالوريا بتغيير المسار .. بشرط دراسة مواد التخصص
السماح لطلاب الدبلومة البريطانية والامريكية بدخول أولى بكالوريا..بهذه الشروط
مواد مسارات البكالوريا المصرية .. قرارات نهائية بشأنها الآن
قرار جديد من نادي الشرقية في مباراة إنبي والأهلي بـ الدوري
من يعوض السعيد وبيزيرا وشيكو بانزا عن الزمالك؟ وكيف يفكر معتمد جمال أمام الاتحاد؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى شوبير يوجه رسالة جديدة لجماهير الأهلي.. ماذا قال

مصطفي شوبير
مصطفي شوبير
ميرنا محمود

شارك مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، صورة جديدة له  عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، ظهر خلالها وهو يواصل تدريباته مع الفريق.

وظهر شوبير خلال الصورة مرتديا قميص حارس مرمى الأهلي، أثناء إحدى الفقرات التدريبية، في إطار استعداداته للاستحقاقات المقبلة مع الفريق.

وعلق حارس الأهلي على الصورة برسالة قصيرة  قائلا: "Work doesn’t stop".

في سياق آخر، يستعد الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام برشلونة الإسباني، يوم الأربعاء 19 أغسطس، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات بطولة كأس خوان جامبر، في مباراة تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبرشلونة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت إسبانيا، على أن تُنقل المواجهة عبر شبكة قنوات أون سبورت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الأهلي في الدوري المصري

وعلى مستوى بطولة الدوري المصري الممتاز، يستهل الأهلي مشواره بمواجهة الشرقية انبي، بينما يختتم الدور الأول بمواجهة وادي دجلة.

ويخوض الأهلي 13 مباراة من أصل 19 في المرحلة الأولى على استاد القاهرة، وفقًا لجدول المسابقة المعلن.

ومن المقرر أن ينطلق الدوري المصري الممتاز يوم 21 أغسطس الجاري، على أن تختتم منافسات الدور الأول يوم 20 فبراير المقبل، بينما تبدأ المرحلة الثانية يوم 8 مارس، وتختتم المسابقة يوم 28 مايو، حال عدم إجراء تعديلات على أجندة شهر مايو بسبب مواعيد نهائيات البطولات القارية، وفقًا لما كشفه طه عزت، رئيس لجنة المسابقات.

مصطفى شوبير الاهلي ارقام مصطفي شوبير اخبار مصطفي شوبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زفاف روبرتو كارلوس

روبرتو كارلوس يدخل القفص الذهبي بطابع إسلامي.. أسطورة ريال مدريد يتزوج سهيلة الطاهري

اكاديمية الشرطة

لو عايز تبقى ضابط متخصص.. التخصصات المطلوبة في كلية الشرطة 2027

وزير التربية والتعليم

رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 pdf على موقع وزارة التربية والتعليم

لاعبة الجمباز

رحلت البطلة ووالدتها.. مصرع ناتالي ريمون لاعبة الجمباز في حادث سير مروع

مصطفى كامل ورمضان

مش هتغني تاني.. مصطفى كامل يهدد محمد رمضان: لو بيحب مصر ما يعملش كده

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تراجع أسعار الفراخ والبانيه| وهذا ثمن البيض

جريمة قتل بسوهاج

تفاصيل جديدة يكشفها شقيق المتهم بإنهاء حياة زوجته وشابين بسوهاج.. ما القصة؟

المتهم

المتهم الثاني متزوج من شقيقة المجني عليها.. تصريحات خاصة تكشف مفاجآت جديدة في جريمة الشوش

ترشيحاتنا

صورة الملف

أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزير العدل.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والأرصاد

الصين

الاقتصاد الصيني يفقد زخمه مع بداية النصف الثاني من عام 2026

النفط

كييف تستهدف مصافي النفط الروسية.. وموسكو ترد بضربات مكثفة

بالصور

صبا مبارك تجمع بين الإناقة والأنوثة فى آخر ظهور لها

صبا مبارك تجمع بين الإناقة و الانوثة فى اخر ظهور لها
صبا مبارك تجمع بين الإناقة و الانوثة فى اخر ظهور لها
صبا مبارك تجمع بين الإناقة و الانوثة فى اخر ظهور لها

ماذا يفعل زيت إكليل الجبل لانبات الشعر؟

ماذا يفعل زيت إكليل الجبل لانبات الشعر؟
ماذا يفعل زيت إكليل الجبل لانبات الشعر؟
ماذا يفعل زيت إكليل الجبل لانبات الشعر؟

الموجة الحارة انكسرت.. حالة الطقس لمدة 4 أيام

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

مستر كاراتيه وأرابيسك.. أهم أعمال الراحل عمرو محمد علي

وفاة عمرو محمد علي
وفاة عمرو محمد علي
وفاة عمرو محمد علي

فيديو

كريم سامي

المؤلف كريم سامي يصل مسجد النور لصلاة الجنازة على والدته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

المزيد