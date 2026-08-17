مصطفى شوبير يوجه رسالة جديدة لجماهير الأهلي.. ماذا قال

شارك مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، ظهر خلالها وهو يواصل تدريباته مع الفريق.

وظهر شوبير خلال الصورة مرتديا قميص حارس مرمى الأهلي، أثناء إحدى الفقرات التدريبية، في إطار استعداداته للاستحقاقات المقبلة مع الفريق.

وعلق حارس الأهلي على الصورة برسالة قصيرة قائلا: "Work doesn’t stop".

في سياق آخر، يستعد الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام برشلونة الإسباني، يوم الأربعاء 19 أغسطس، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات بطولة كأس خوان جامبر، في مباراة تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبرشلونة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت إسبانيا، على أن تُنقل المواجهة عبر شبكة قنوات أون سبورت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الأهلي في الدوري المصري

وعلى مستوى بطولة الدوري المصري الممتاز، يستهل الأهلي مشواره بمواجهة الشرقية انبي، بينما يختتم الدور الأول بمواجهة وادي دجلة.

ويخوض الأهلي 13 مباراة من أصل 19 في المرحلة الأولى على استاد القاهرة، وفقًا لجدول المسابقة المعلن.

ومن المقرر أن ينطلق الدوري المصري الممتاز يوم 21 أغسطس الجاري، على أن تختتم منافسات الدور الأول يوم 20 فبراير المقبل، بينما تبدأ المرحلة الثانية يوم 8 مارس، وتختتم المسابقة يوم 28 مايو، حال عدم إجراء تعديلات على أجندة شهر مايو بسبب مواعيد نهائيات البطولات القارية، وفقًا لما كشفه طه عزت، رئيس لجنة المسابقات.