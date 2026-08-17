خالد الغندور: محمد الشناوي الأقرب لحراسة مرمى الأهلي في بداية الموسم

كشف الإعلامي خالد الغندور عن اقتراب محمد الشناوي من حراسة مرمى النادي الأهلي مع بداية الموسم الجديد، مشيرًا إلى أن حارس منتخب مصر قد يكون الأقرب للوجود في التشكيل الأساسي للفريق خلال الفترة المقبلة.

حراسة مرمي الأهلي

وقال الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن محمد الشناوي قد يكون الأقرب لحراسة عرين الأهلي في بداية الموسم، في ظل المنافسة مع مصطفى شوبير وحمزة علاء على مركز حراسة المرمى.

ويواصل الأهلي استعداداته للموسم الجديد خلال معسكره الحالي في إسبانيا، حيث يخضع حراس الفريق لتدريبات قوية ضمن البرنامج الإعدادي، قبل انطلاق المنافسات الرسمية.