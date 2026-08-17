شريف الخشاب: لم يطلبني أحد للتحقيق.. والكشف عن تفاصيل صفقة محمود صلاح لأجل الجماهير

أكد شريف الخشاب المدير الرياضي لنادي غزل المحلة أن الهدف من تصريحات بشأن التفاصيل المالية عن صفقة انتقال محمود صلاح للنادي الأهلي هو معرفة الجماهير أن النادي حقق استفادة مالية كبيرة.

وأوضح الخشاب خلال تصريحاته عدم خضوعه للتحقيق في نادي غزل المحلة بعد تداول غضب الأهلي من التصريحات الأخيرة .

وأضاف المدير الرياضي لنادي غزل المحلة : لا يوجد شرط جزائي في العقد بين الأهلي والمحلة يتم تفعيله في حالة الحديث عن قيمة صفقة محمود صلاح.

وأردف: الاتهامات التي طالتني بأنني زملكاوي كانت بسبب رغبتي في إتمام الصفقة بمبلغ لا يقل عن 50 مليون جنيه أنا محلاوي لست أهلاوي أو زمالكاوي .

وواصل الخشاب قائلا : الهدف من حديثي عن قيمة الصفقة هو التأكيد لجمهور غزل المحلة علي أن التفريط في اللاعب تم بمقابل مالي لا يمكن رفضه بعدما تخطي حاجز الـ50 مليون جنيه.

واختتم الخشاب تصريحاته قائلا : لو لم أتحدث عن قيمة الصفقة كانت جماهير المحلة ستصدّق ما كان يُقال عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أن الأهلي دفع 30 مليونًا فقط لشراء اللاعب.