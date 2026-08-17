الأهلي ضد برشلونة.. موعد المواجهة المرتقبة والقنوات الناقلة

يستعد النادي الأهلي لخوض مباراة قوية للغاية أمام فريق برشلونة الإسباني وفي بطولة كأس خوان جامبر في آخر تجاربه الودية خلال فترة الإعداد للموسم بمعسكر الأحمر الخارجي المقام حاليًا في إسبانيا.

الكامب نو يستضيف الأهلي

وتقام مباراة الأهلي وبرشلونة يوم الأربعاء 19 أغسطس، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، وسط ترقب من الجماهير للمباراة التي لا تحدث كثيرا في مشوار الفريقين

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبرشلونة

أعلنت الشركة المتحدة للرياضة حصولها على حقوق البث التلفزيوني الحصرية لمباراة الأهلي وبرشلونة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتكون المواجهة متاحة للجماهير عبر قنوات أون سبورت.

وتأتي إذاعة المباراة عبر أون سبورت ضمن استراتيجية الشركة المتحدة للرياضة لتوفير أبرز الأحداث والمباريات الرياضية للجمهور المصري والعربي، سواء من خلال القنوات التلفزيونية أو المنصات الرقمية التابعة لها.

موعد مباراة الأهلي وبرشلونة

وتنطلق مباراة الأهلي وبرشلونة في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الأربعاء 19 أغسطس، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، وسط ترقب كبير من جماهير الأهلي والجماهير العربية لمتابعة هذه المواجهة المرتقبة.

وتسعى الشركة المتحدة إلى تقديم محتوى رياضي متنوع للجماهير، من خلال قنوات أون سبورت وأون سبورت ماكس وأون سبورت بلس، إلى جانب منصة كورة بلس وتطبيق أون سبورت ومحطة أون سبورت إف إم.

ويأمل الأهلي في الخروج بأكبر استفادة فنية ممكنة من مواجهة برشلونة، خاصة أن المباراة تمثل المحطة الأخيرة في معسكر إسبانيا، قبل الانتقال إلى المرحلة النهائية من التحضيرات للموسم الجديد.