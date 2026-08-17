ياسين مرعي: الأهلي يقف بجوار يوسف بلعمري ونتمنى عودته سريعًا

أكد ياسين مرعي، مدافع النادي الأهلي، على دعم لاعبي الفريق لزميلهم يوسف بلعمري، مشددًا على أن جميع أفراد الفريق حرصوا على الوقوف بجانبه منذ عودته من المستشفى.

وقال مرعي: «الفريق بالكامل كان مع يوسف ويدعمه منذ عودته من المستشفى.. نسأل الله أن يشفيه ويعود سريعًا للملاعب».

وأضاف: «منذ عودته من المستشفى والفريق كله بجانبه.. نحاول دائمًا إخراجه من أي حالة نفسية سيئة، وأهم شيء بالنسبة لنا أن نظل دائمًا بجانبه وألا يشعر بأنه وحده».

وأشار مدافع الأهلي، إلى أن روح الفريق والدعم المتبادل بين اللاعبين يمثلان أحد أهم عوامل النجاح، خاصة خلال فترات الإصابات والظروف الصعبة التي يمر بها أي لاعب.