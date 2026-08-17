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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور: غريب استياء الأهلي من الكشف عن تفاصيل صفقة محمود صلاح

خالد الغندور
خالد الغندور
عبدالله هشام

علق الإعلامي خالد الغندور على الأزمة بين الأهلي وإدارة غزل المحلة بشأن الكشف عن تفاصيل صفقة انتقال محمود صلاح.

وقال الغندور في تصريحاته: اغرب حاجة ممكن تسمعها ان النادي الأهلي زعلان و مستاء و ان هناك عقوبة مالية علي المحلة عشان كابتن شريف الخشاب اعلن عن تفاصيل الصفقة المالية لبيع اللاعب 

وواصل :وكأنه دي جريمة و ممنوع حد يعلن عن قيمة الصفقة و تفاصيلها و اخيرا اين الشفافية و يا تري عقد اللاعب في اتحاد الكرة هيكون كام.

تفاصيل غضب الأهلي بعد تصريحات غزل المحلة

حالة من الغضب سيطرت على مسؤولي النادي الأهلي خلال الساعات الماضية بسبب التصريحات التي أدلى بها شريف الخشاب المدير الرياضي لنادي غزل المحلة بشأن التفاصيل المالية الخاصة بصفقة انتقال محمود صلاح إلى القلعة الحمراء بعدما كشف عن أرقام وبنود مالية مرتبطة بالاتفاق بين الناديين.

وكشفت مصادر داخل النادي الأهلي أن إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب لم تكن راضية عن التصريحات التي تضمنت الكشف عن تفاصيل المقابل المالي لانتقال محمود صلاح معتبرة أن الإعلان عن هذه المعلومات يمثل مخالفة لما تم الاتفاق عليه بين الناديين.

وبحسب المصادر فإن مسؤولي الأهلي تواصلوا مع إدارة غزل المحلة للاستفسار عن ملابسات التصريحات خاصة أن العقد المبرم بين الطرفين يتضمن بنوداً تتعلق بسرية التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة.

تفاصيل صفقة محمود صلاح
وكان شريف الخشاب قد كشف خلال تصريحات تلفزيونية عن تفاصيل الاتفاق المالي بين الأهلي وغزل المحلة بشأن انتقال محمود صلاح.

وأوضح أن القيمة الأساسية للصفقة تبلغ 35 مليون جنيه على أن يتم سداد المبلغ على دفعتين.

وبحسب التفاصيل التي أعلنها يحصل غزل المحلة على 20 مليون جنيه كدفعة أولى فيما يتم سداد 15 مليون جنيه أخرى بعد شهرين.

ولم تتوقف القيمة المالية عند هذا الحد إذ أشار الخشاب إلى وجود متغيرات ومكافآت يمكن أن تصل إلى 10 ملايين جنيه إضافية وفقاً لبنود محددة مرتبطة بأداء اللاعب ونتائج الأهلي.

وتشمل هذه البنود وفق التصريحات تحقيق الأهلي بعض الألقاب إلى جانب عدد مشاركات محمود صلاح مع الفريق والأهداف التي يسجلها اللاعب فضلاً عن إمكانية انضمامه إلى منتخب مصر.

كما أوضح المدير الرياضي لغزل المحلة أن الأهلي سيتحمل الضرائب المرتبطة بالصفقة والتي تقدر بنحو 5 ملايين جنيه لتصل التكلفة الإجمالية المحتملة للصفقة إلى قرابة 50 مليون جنيه حال تحقق جميع البنود والمتغيرات المتفق عليها.

خالد الغندور غزل المحلة الأهلي محمود صلاح صفقة الأهلي

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