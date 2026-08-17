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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ياسين مرعي يكشف سر الحفاظ على التركيز مع الأهلي

ياسين مرعي
ياسين مرعي
حسن العمدة

تحدث ياسين مرعي، مدافع النادي الأهلي، عن أهمية الحفاظ على التركيز طوال الـ90 دقيقة، مؤكدًا أن طبيعة اللعب مع الفريق تفرض على اللاعبين التعامل مع كل لحظة في المباراة بشكل منفصل.

وقال ياسين مرعي: «الحفاظ على التركيز لمدة 90 دقيقة ليس أمرًا سهلًا في ظل الضغوط الموجودة، لكن الضغط بالنسبة للاعب شيء طبيعي. عليك أن تستمتع بالمباراة وتؤدي عملك وتحافظ على تركيزك مهما حدث».

وأضاف: «أي موقف يحدث في المباراة يجب أن تنساه سريعًا، سواء لعبت كرة جيدة أو ارتكبت خطأ، فبمجرد انتهاء الموقف يجب أن تفكر في الكرة التالية».

وتابع: «المباراة بالنسبة إليّ عبارة عن 90 دقيقة، وكل دقيقة منفصلة عن الأخرى. تلعب دقيقة، تنتهي، ثم تبدأ في التركيز على الدقيقة التالية، وهذه الطريقة هي التي تساعدك على الحفاظ على تركيزك طوال المباراة».

وأكد مدافع الأهلي أن خبرته في الموسم الماضي ساعدته على التعرف بشكل أكبر على الضغوط المصاحبة للعب داخل القلعة الحمراء، والعمل على التعامل معها بصورة أفضل.

ياسين مرعي النادي الأهلي الأهلي

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