شريف عبد المنعم: لن أحكم على صفقات الأهلي إلا بعد رؤيتهم في الملعب

تحدَث شريف عبد المنعم نجم النادي الأهلي السابق عن الصفقات الجديدة التي أبرمتها لجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية التي انتهت السبت ، 15 أغسطس 2026.



وتعاقد النادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي مع ثنائي إنبي، أقطاي عبد الله وعلي محمود، والمهاجم المغربي سفيان بن جديدة من نادي المغرب الفاسي، والمهاجم الجزائري منصف بقرار، قادماً من نادي دينامو زغرب الكرواتي، ومحمود صلاح مهاجم غزل المحلة، وتوفيق محمد ظهير أيسر فريق منتخب السويس بتروجت، كما استعاد المارد الأحمر لخدمات أكرم توفيق بعد رحيله عن فريق الشمال القطري.

وقال شريف عبد المنعم في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية TeN:اللعب للأهلي يختلف عن بقية الأندية، وقد يكون اللاعب يمتلك إمكانيات فنية كبيرة، لكنه لا يستطيع تحمل الضغط الجماهيري الكبير وأجواء المنافسة على الألقاب المحلية والقارية في الأهلي، وهناك العديد من الأمثلة على ذلك.

وتابع: لن أحكم على صفقات الأهلي الجديدة إلا بعد رؤيتهم في الملعب وبأكثر من مباراة متتالية، ولا يمكن تقييم الصفقات من خلال مقاطع الفيديو المتداولة للاعبين في أنديتهم السابقة كما حدث في المواسم الماضية.