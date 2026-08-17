الأهلي يواصل تسويق رضا سليم تمهيدا للرحيل

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، عن آخر تطورات موقف المغربي رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ظل استمرار اسمه ضمن قائمة الفريق للموسم الجديد.

قال أضا، خلال برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، إن إدارة الأهلي لم تغلق ملف رضا سليم، رغم استمرار اللاعب بشكل رسمي ضمن قائمة الفريق، موضحا أن النادي يواصل تحركاته من أجل تسويقه والبحث عن عرض مناسب من أحد أندية الدوري المغربي.

أضاف خلال حديثه أن إدارة الأهلي تستهدف الوصول إلى اتفاق مع رضا سليم بشأن تسوية مالية تساعد على إنهاء العلاقة بين الطرفين، خاصة مع وجود اهتمام من جانب عدد من الأندية المغربية بالحصول على خدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة.

أوضح محمد طارق أضا أن إدارة الأهلي ترغب في حسم موقف رضا سليم قبل حلول فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، حتى لا يتكرر السيناريو السابق ويتمسك اللاعب بالبقاء داخل القلعة الحمراء دون الوصول إلى حل نهائي بشأن مستقبله.

أشار إلى أن تحرك الأهلي في هذا الملف يأتي أيضا لرغبة النادي في ترتيب أوضاع قائمته الأجنبية مبكرا، والاستعداد للتعاقد مع لاعب أجنبي جديد ليكون بديلا لرضا سليم، سواء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو مع نهاية الموسم الجاري.

أكد محمد طارق أضا أن الفترة المقبلة قد تشهد تطورات جديدة في ملف اللاعب المغربي، خاصة مع استمرار تحركات الأهلي للوصول إلى صيغة مناسبة تضمن رحيله بشكل لا يضر بمصالح النادي أو اللاعب.