حسين عموتة يوظف زيزو في مركز جديد مع الأهلي

كشف الإعلامي كريم رمزي عن إعجاب حسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالمستويات التي يقدمها أحمد سيد زيزو خلال معسكر الإعداد للموسم الجديد، مؤكدًا أن المدرب المغربي أصبح مقتنعًا بشكل كبير بقدرات اللاعب في مركز وسط الملعب.

وقال كريم رمزي إن حسين عموتة منبهر للغاية بما يقدمه زيزو خلال فترة الإعداد، خاصة عند مشاركته في مركز رقم 8، مشيرًا إلى أن اللاعب ظهر بصورة مميزة للغاية وأثبت قدرته على أداء الأدوار المطلوبة منه داخل وسط الملعب.

وأضاف أن الجهاز الفني سبق أن تلقى معلومات تفيد بأن مركز الجناح هو الأنسب لزيزو، باعتباره المركز الذي اعتاد اللاعب المشاركة فيه خلال السنوات الماضية، إلا أن عموتة لديه رؤية مختلفة بعدما شاهد إمكانياته عن قرب داخل الملعب.

وأوضح رمزي أن عموتة سعيد للغاية بما يقدمه زيزو في منطقة وسط الملعب، ويرى أن اللاعب يمتلك إمكانيات فنية وبدنية تساعده على تقديم الإضافة، سواء في بناء الهجمات أو التحرك بين الخطوط وصناعة الفرص.

وأشار إلى أن المدرب المغربي لا ينظر إلى زيزو باعتباره جناحًا فقط، وإنما يرى إمكانية الاستفادة منه بصورة أكبر في وسط الملعب، وهو ما ظهر بوضوح خلال تدريبات ومعسكر إعداد الفريق.

ولم يتوقف إعجاب حسين عموتة عند أحمد سيد زيزو، حيث أبدى المدير الفني إعجابه أيضًا بمستوى علي محمود، الذي يقدم بدوره مستويات مميزة خلال فترة الإعداد.

ويرى عموتة أن وجود زيزو إلى جانب علي محمود يمنح وسط الملعب حلولًا فنية متنوعة، خاصة مع قدرة الثنائي على التحرك والتمرير وصناعة اللعب.

وأكد كريم رمزي أن حسين عموتة يرى أن وسط ملعب الأهلي يمكن أن يكون مميزًا للغاية بوجود الثلاثي مروان عطية، وأحمد سيد زيزو، وعلي محمود.

وتشير هذه الرؤية إلى إمكانية اعتماد المدير الفني على زيزو في مركز جديد خلال الموسم المقبل، والاستفادة من قدراته بعيدًا عن مركز الجناح، خاصة بعدما نجح اللاعب في لفت أنظار الجهاز الفني خلال معسكر الإعداد.

ويترقب جمهور الأهلي شكل الفريق تحت قيادة حسين عموتة في الموسم الجديد، خصوصًا مع رغبة المدرب في توظيف اللاعبين وفقًا لقدراتهم الفنية، وليس فقط وفقًا للمراكز التي اعتادوا اللعب بها.



