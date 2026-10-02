الخارجية التركية تدين هجوم الحوثيين على بنية تحتية تخدم المسجد النبوي

أدانت وزارة الخارجية التركية الهجوم الذي شنته جماعة الحوثيين، واستهدف بنية تحتية تخدم المسجد النبوي في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.

وأكدت الخارجية التركية رفضها للهجوم، مشددة على إدانة استهداف المنشآت المرتبطة بخدمة المسجد النبوي.

وكانت السعودية قد أعلنت عن وقوع هجوم إرهابي عند الساعة 5:11 دقيقة فجر الثلاثاء، على محطة طيبة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة، مضيفاً أن نتائج التحقيق والاستدلال من الجهات المختصة أثبتت تورط ميليشيا الحوثي الإرهابية بالتخطيط والتنفيذ له عبر المراجعة العملياتية وبقايا حطام المسيّرة المستخدمة.