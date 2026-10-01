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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

9 لاعبين على أعتاب الرحيل مجانا من الزمالك نهائي الموسم

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

دخل نادي الزمالك في أزمة جديدة بعد اقتراب 9 لاعبين من نهاية عقودهم بنهاية الموسم الحالي مما يجعل رحيلهم مجانا في يناير المقبل سهلا عن طريق التوقيع لأي نادي وبعدها الانضمام في الصيف بعد دخولهم الفترة الحرة 

ويعاني نادي الزمالك مع اللاعبين حيث لم يتم اقناع أيا منهم بتجديد التعاقد والاستمرار مع الفريق وعلى رأسهم يوسف وائل لاعب الفريق الشاب.

ونفس الحال لـ أحمد فتوح الذي تلقى عرضا من أهلى بني غازي الليبي بقيمة مليون دولار لكن نادي الزمالك تمسك باللاعب ورفض بيعه على أن يتم التوصل لاتفاق نهائي بشأن التجديد خلال الفترة المقبلة.

وتضم قائمة اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في الزمالك بنهاية الموسم الجاري كلا من أحمد فتوح - عبدالله السعيد - عمر جابر - ناصر منسي - المهدي سليمان - محمد عواد - سيف فاروق جعفر - مصطفى الزناري - يوسف وائل.

ويستعد نادي الزمالك خلال الفترة الحالي لخوض مباراة القمة في بطولة الدوري المصري أمام الأهلي للحفاظ على فرص النافسة على لقبه الذي حققه الموسم الماضي.

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