يتقاضون أرقاما ضخمة.. شريف حازم: عقود لاعبي الزمالك غير المعلنة أعلى من الأهلي

تحدث شريف حازم، لاعب الأهلي والإسماعيلي السابق، عن حقيقة الفوارق المالية بين عقود لاعبي الأهلي والزمالك، مؤكدًا أن الأرقام الحقيقية للعقود غير المعلنة داخل القلعة البيضاء تتجاوز ما يحصل عليه عدد من لاعبي الفريق الأحمر.

وقال شريف حازم، في تصريحات تليفزيونية: «من ضمن الحاجات اللي اتصدرت من نادي الزمالك إن الأهلي بيصرف أكتر، وإنهم أقل، ودي من الحاجات اللي قعدوا يضحكوا بيها على الجمهور».

وأضاف: «تحس دائمًا إن الزمالك خايف على فلوس الأهلي، عقود لاعيبة الزمالك الحقيقية غير المُعلنة أكتر من الأهلي».

وتابع: «عبد الله السعيد وفتوح وعواد والونش بياخدوا أرقام أكتر من محمد هاني والشحات وإمام عاشور».

وأكد شريف حازم أن حديثه يأتي بناءً على ما لديه من معلومات بشأن عقود اللاعبين، قائلًا: «وعلى مسئوليتي الشخصية، عقود لاعيبة الزمالك أكتر من عقود لاعيبة الأهلي».

وتأتي تصريحات شريف حازم في ظل الجدل المستمر حول حجم الإنفاق على عقود اللاعبين في الأهلي والزمالك، خاصة مع اختلاف الأرقام المتداولة بشأن القيمة المالية للعقود التي يتم الإعلان عنها رسميًا أو تظل غير معلنة.