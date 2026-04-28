شريف حازم يفتح النار على إمام عاشور: لا يمتلك شخصية النادي الأهلي

انتقد شريف حازم لاعب الاهلي السابق، أداء لاعبي القلعة الحمراء تحت قيادة المدرب توروب، معبرًا عن غضبه من تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وقال شريف حازم في تصريحات تلفزيونية" إن إمام عاشور "لا يشبه النادي الأهلي"، معبرًا عن اعتراضه على انضمامه للفريق، ومشيرًا إلى أنه كان قد انتقد الصفقة سابقًا، معتبرًا أن بعض تصرفاته لا تتماشى مع قيمة وهيبة النادي، على حد وصفه.

كما وجه حديثه إلى أحمد سيد زيزو، مؤكدًا أن المشكلة ليست في الجوانب الفنية، بل في "الروح والالتزام"، منتقدًا ظهوره بعد إحدى المباريات وهو يحمل قميص بيراميدز، معتبرًا أن مثل هذه التصرفات لا تناسب لاعبًا في نادٍ كبير، خاصة بعد خسارة ثقيلة، على حد تعبيره.

وأضاف شريف حازم أن بعض المناصب الإدارية داخل النادي الأهلي تحتاج لشخصيات تمتلك "طابع وهيبة خاصة"، مشيرًا إلى أسماء تاريخية مثل طارق سليم وسيد عبد الحفيظ وعلاء عبد الصادق، ومؤكدًا أن تلك الروح هي ما تصنع الفارق داخل النادي. كما أبدى رأيه في مدير الكرة وليد صلاح الدين، معتبرًا أنه لا يمتلك شخصية هذا المنصب رغم احترامه الكبير له كلاعب سابق.

وفي سياق حديثه، استعاد شريف حازم ذكريات من مباراة الزمالك والأهلي عام 2015، مؤكدًا أن روح اللاعبين وقتها كانت سببًا في تحقيق الفوز رغم الظروف.

من جانبه، علق الإعلامي مهيب عبد الهادي على التصريحات مؤكدًا أن الأهلي يمتلك تاريخًا كبيرًا وثقة دائمة، لكنه تساءل عن غياب الروح هذا الموسم.

ورد شريف حازم مؤكدًا أنه يشعر بالغضب من تراجع الروح داخل الفريق، معتبرًا أن بعض اللاعبين لا يظهرون بالشكل المطلوب، باستثناء بعض العناصر مثل تريزيجيه، على حد وصفه.

تلقى الأهلي خسارة قاسية أمام نظيره بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في “مجموعة التتويج” من المرحلة النهائية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي وبيراميدز

بهذه النتيجة حصد بيراميدز 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني في مجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز خلف الزمالك المتصدر بـ 50 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، يوم الجمعة المقبل، الموافق الأول من شهر مايو القادم.