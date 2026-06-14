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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

واقعة نادرة | النائب العام: طفلة أبلغت بنفسها عن محاولة ختانها .. ونجحنا في حمايتها

اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث
اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث
أمل مجدى

قال هشام جعفر، رئيس مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، إن هناك وعيًا أكبر بجريمة ختان الإناث، مشيرًا إلى أنه من الحالات النادرة أن تقوم طفلة بالإبلاغ بنفسها عن الجريمة، وهو ما حدث منذ أسبوعين.


 وأضاف «جعفر»، خلال الاجتماع الحادي عشر للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، أنه رغم إنكار الطفلة في البداية، فإن الجهات المختصة تمكنت من حمايتها من هذه الممارسة الخاطئة، مؤكدًا أن أسرتها لن تجرؤ على الإقدام عليها بعد ذلك.

وأوضح أن عدد قضايا ختان الإناث التي أُحيلت إلى المحاكم على مستوى الجمهورية خلال عام 2025 بلغ 32 قضية فقط، مرجحًا أن يكون تراجع أعداد هذه الجرائم نتيجة تشديد العقوبات المقررة عليها.

وأشار إلى وجود تعاون كبير بين مكتب النائب العام واللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، بما يسهم في تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في القضاء على هذه الممارسة نهائيًا في مصر.

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