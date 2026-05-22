الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تنظيم ورشة القيادات للتعامل مع حالات الاستشارة عن "ختان الإناث" بالإسماعيلية

الإسماعيلية انجي هيبة

نظمت مؤسسة ذات للتنمية المستدامة التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي اليوم الخميس، ورشة القيادات بمجلس مدينة القنطرة غرب التابعة لمحافظة الإسماعيلية، وذلك لمناقشة مشروع "صف واحد" لمواجهة " ختان الإناث".

وضمت الورشة مناقشة تغيير ثقافة ختان الإناث السائدة، وتغيير فلسفة الخطاب، والتصدي لجريمة ختان الإناث وتشكيل تحالف ( ائتلاف صف واحد لمناهضة ختان الإناث)، بالإضافة لدعم وتضامن القيادات والناجيات.

تضمنت الورشة جدولاً شاملاً يدمج بين الجوانب الثقافية، الفنية، والاجتماعية، لتبادل الأفكار والخبرات والرؤى ووجهات النظر بين القيادات، والمبادئ الأساسية التي يجب ان يتمتع بها القادة، لمواجهة جريمة "ختان الإناث"،.

كما شارك في الورشة وفداً من مديرية (الأوقاف والتضامن الإجتماعي والصحة والطب النفسي والتربية والتعليم والصحفيين والرائدات المجتمعية وممثلي الجمعيات الأهلية المجتمعية)، لتكاتف مؤسسات الدولة ضد هذه الجريمة.

وأشارت الأستاذة رشا الشريف المدير التنفيذي لمؤسسة ذات للتنمية المستدامة، ان هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة ورش وفعاليات بين القادة ومؤسسات الدولة للعمل معاً للقضاء علي هذه الظاهرة "، مؤكده ان "ختان الإناث" ليس ضرورة طبية".

وأوضحت ان ختان الإناث قد يترك اثراً نفسية طويلة المدي، ويؤثر علي احساس الفتاة بعدم الأمان والثقة بجسدها، ومشكلات مستقبلية فيما بعد.

