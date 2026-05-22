فاجعة أكتوبر| إحالة ذئب تطبيق شهير أنهى عذرية طالبة للجنايات.. خاص

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية سائق التطبيق الشهير للتوصيل المتهم بمواقعة طالبة بدائرة قسم ثان أكتوبر بغير رضاها وهتك عرضها إلي الجنايات

جاء بامر الإحالة أن المتهم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر - محافظة الجيزة واقع المجنى عليها بغير رضاها بأن اصطحبها بمركبته الآلية واستقر بما في أحد الشوارع التي يقل المارة على التردد عليها، وما إن تهيأ له الظرف انقض عليها مُستغلاً انفراده بها وقام بتقييد فقيد وأمسك بزراعها قسرًا حتى انعدمت مقاومتها وأخذ يُلامس جسدها وجردها من ثيابها ووطئ بها؛ فأفقدها عُذريتها على النحو الثابت بتقرير مصلحة الطب الشرعى قاصدًا من ذلك مواقعتها بغير رضاها