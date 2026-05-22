قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عضو الحزب الديمقراطي: خسارة المرشح توماس ماسي في ولاية كنتاكي ضربة لمعارضي ترامب
رسوب العشرات من طلاب أولى و2 ثانوي في مدرسة فنية تجارية بالبحيرة.. مستندات
رواتب تصل لـ 15 ألف جنيه.. 3260 وظيفة بمحطة الضبعة النووية ومدينتي 6 أكتوبر والعبور
ترامب: لن أذهب إلى حفل زفاف ابني غدا
هل وفاة الشخص يوم الجمعة يكون من حسن الخاتمة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
Forum.. تطبيق جديد من ميتا للمجموعات والمنتديات
عملاق إسباني يتحرك لضم محمد صلاح بعد رحيله عن ليفربول.. ما القصة؟
عبدالله السعيد : موسم كامل مليء بالتعب والمعارك الصامتة
اكتشف علاقة لية الخروف بمرض السرطان
اتهامات باعتداءات جنسية وتعذيب لناشطي “أسطول الحرية” بالسجون الإسرائيلية
حقق أرقاما تاريخية جديدة.. الونش: مسيرتي الممتدة مع الزمالك والمنتخب شرف ما بعده شرف
كاف يختار مجدي سليمان حكما مساعدا في مباراة أوغندا وغانا بأمم إفريقيا للناشئين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

القسطرة القلبية خطوة أساسية قبل جراحات صمام القلب بعد سن الـ50.. موافي يوضح

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

أكد الدكتور حسام موافي أن إجراء القسطرة القلبية تُعد خطوة أساسية قبل الخضوع لجراحات صمام القلب، خاصة بعد سن الخمسين، بهدف تقييم حالة الشرايين التاجية بدقة.

حالات تتطلب التدخل الجراحي

وأوضح موافي، خلال برنامج رب زدني علمًا، أن حالة مريضة تبلغ 57 عامًا تعاني من مشكلة في صمام القلب تستدعي التدخل الجراحي، مع ضرورة إجراء القسطرة أولًا للتأكد من سلامة الشرايين أو وجود أي ضيق بها.

مخاطر الشريان التاجي بعد سن الـ50

وأشار إلى أن جميع الأشخاص بعد سن الخمسين معرضون للإصابة بمرض الشريان التاجي، حتى في غياب الأعراض، لافتًا إلى أن نسبة قد تصل إلى 15% من المرضى لا تظهر عليهم علامات واضحة.

أعراض يجب الانتباه لها

وبيّن أن من أبرز الأعراض ألم الصدر، خاصة عند بذل مجهود أو صعود السلالم، مؤكدًا أن هذه العلامات لها مواصفات طبية محددة تساعد في التشخيص المبكر.

القسطرة لتجنب مضاعفات الجراحة

وأضاف أن أهمية القسطرة تكمن في اكتشاف أي ضيق بالشرايين، حيث يمكن علاج المشكلة خلال نفس عملية جراحة الصمام لتجنب تكرار فتح الصدر.

تطور جراحات القلب وطمأنة المرضى

واختتم موافي حديثه بالتأكيد على أن جراحات القلب المفتوح أصبحت أكثر أمانًا وتطورًا، ولم تعد مخيفة كما في السابق، بفضل الخبرات الطبية المتقدمة عالميًا.

حسام موافي القسطرة القلبية جراحات صمام القلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 فاق التوقعات

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 ..مدارس تعلن ظهورها الآن

البريد المصري

البريد المصري يستعد لإطلاق تطبيق جديد للخدمات المالية والحكومية

زلزال

زلزال بقوة 2.1 درجة يضرب شرق القاهرة.. والمعهد القومي للبحوث الفلكية يوضح التفاصيل

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 الآن.. آخر تحديث بعد قرار البنك المركزي

عمرو الجنايني

عاد واعتذر.. "ولو كره الكافرون" تورط الجنايني بعد تتويج الزمالك بلقب الدوري

فيات باندا 2028

بشرى للمواطن البسيط.. طرح أرخص وأصغر سيارة كهربائية في العالم

ترشيحاتنا

المتهم

هتصيف بأرخص سعر.. ضبط شخص استولى على أموال المواطنين بإعلانات مصايف مزيفة في الجيزة

المتهمين

بهدف زيادة المشاهدات.. ضبط 4 أشخاص بالإسكندرية بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

ارشيفية

بسبب عريس.. تفاصيل إحالة سائق تطبيق توصيل هدد طالبة بفيديوهات مخـ لة

بالصور

بتكلفة 5 ملايين جنيه.. افتتاح مسجد بقرية ميت ركاب بالزقازيق

مسجد
مسجد
مسجد

أسباب ارتفاع الكوليسترول مضاعفاته الخطيرة.. وأفضل طرق علاجه

متى يصبح الكوليسترول خطرًا؟
متى يصبح الكوليسترول خطرًا؟
متى يصبح الكوليسترول خطرًا؟

النظام الغذائي الأمثل لمن يعاني من السكري وارتفاع ضغط الدم معا

العلاقة بين السكري وارتفاع ضغط الدم والنظام الصحي
العلاقة بين السكري وارتفاع ضغط الدم والنظام الصحي
العلاقة بين السكري وارتفاع ضغط الدم والنظام الصحي

لا تتجاهلها أبدا.. سخونة القدمين المفاجأة علامة على مشكلة خطيرة في الأعصاب

ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟
ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟
ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟

فيديو

إصابة مسلم

بزجاجة.. شقيقة مسلم تتهم زوجته بالتسبب في إصابته بـ45 غـ.رزة في يده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد