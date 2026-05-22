بزجاجة.. شقيقة مسلم تتهم زوجته بالتسبب في إصابته بـ45 غـ.رزة في يده

أثارت الأزمة الأخيرة بين المطرب مسلم وزوجته يارا تامر حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات أدلت بها شقيقته خلال بث مباشر على تطبيق «تيك توك».





واتهمت شقيقة الفنان زوجته بالتسبب في إصابته بجرح عميق في يده باستخدام زجاجة مكسورة، مؤكدة أنه خضع لـ45 غرزة نتيجة الإصابة.





كما طالبت يارا تامر بالخروج في بث مباشر لإثبات عدم صحة الاتهامات المتداولة وإظهار يد الفنان أمام الجمهور.





وتصدرت الواقعة محركات البحث خلال الساعات الماضية، وسط تفاعل واسع من المتابعين وتساؤلات حول حقيقة الخلاف بين الطرفين، في ظل عدم صدور تعليق رسمي من زوجته حتى الآن.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.