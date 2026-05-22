اتهامات واشنطن ضد كاسترو.. آلاف يتجمعون أمام السفارة الأمريكية في كوبا

تجمّع آلاف المتظاهرين أمام السفارة الأمريكية في هافانا احتجاجًا على قرار توجيه لائحة اتهام ضد الزعيم الكوبي السابق راؤول كاسترو.

وتتعلق التهم الموجهة إلى كاسترو، البالغ من العمر 94 عامًا، شقيق فيدل كاسترو، بتورطه المزعوم في إسقاط طائرتين تابعتين لمنظمة "إخوة الإنقاذ" الإنسانية عام 1996، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

وقُتل أربعة أشخاص، ثلاثة منهم أمريكيون، عندما هاجمت طائرتان كوبيتان من طراز ميج المجال الجوي الدولي بينما كان كاسترو وزيرًا للدفاع.

وأُعلن عن لائحة الاتهام في مؤتمر صحفي عُقد في ميامي خلال مراسم تأبين للضحايا.

وأعلن القائم بأعمال وزير العدل، تود بلانش، ومسؤولون بارزون آخرون في وزارة العدل، هذا الإعلان، في ميامي، خلال حفل لتكريم الذين قُتلوا في حادثة إسقاط الطائرتين.

وقال بلانش: “على مدى ما يقرب من 30 عاما، انتظرت عائلات أربعة أمريكيين مقتولين تحقيق العدالة”.

وأضاف: "لقد كانوا مدنيين غير مسلحين، وكانوا يقومون بمهام إنسانية لإنقاذ وحماية الأشخاص الفارين من القمع عبر مضيق فلوريدا".