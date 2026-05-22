مفاجأة من فرج عامر بشأن صفقات الأهلي والراحلين في الميركاتو الصيفي

أثار المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة حالة من الجدل بعد حديثه عن وجود تغييرات واسعة منتظرة داخل صفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة إعادة بناء الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وقال فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك "إن هناك أحاديث متداولة داخل الأوساط الرياضية تشير إلى اتجاه الأهلي للاستغناء عن 11 لاعبًا من صفوف الفريق، من بينهم 4 لاعبين أجانب على الأقل، وذلك كخطوة أولى لإعادة بناء فريق قوي ومتجانس قادر على استعادة هيبة النادي والمنافسة بقوة على جميع البطولات.

وأضاف أن خطة التدعيم المنتظرة قد تشمل التعاقد مع 3 مهاجمين جدد، بينهم لاعبان أجنبيان من المغرب، بالإضافة إلى مهاجم فلسطيني مولود في السويد، مشيرًا إلى أن هذه التحركات تأتي ضمن مشروع فني جديد لإعادة ترتيب صفوف الفريق.

