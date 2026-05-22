السعودية تشدد عقوبات الحج المخالف.. غرامات تصل إلى 100 ألف ريال

أعلنت وزارة الداخلية السعودية فرض غرامات مالية مشددة تصل إلى 100 ألف ريال بحق كل من يخالف أنظمة وتعليمات الحج، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى تنظيم موسم الحج وضمان أمن وسلامة الحجاج.



وأكدت الوزارة أن العقوبات تشمل كل من يضبط أثناء أداء الحج أو محاولته دون الحصول على تصريح رسمي، إضافة إلى من يسهّل ارتكاب المخالفة من خلال نقل أو إيواء أو التستر على المخالفين.



وشددت السلطات السعودية على استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية في مداخل مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات بحقهم، داعية الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعتمدة لموسم الحج.