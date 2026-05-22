الإشراف العام
أخبار العالم

الفئران تغزو مطابخ جيش الاحتلال.. قاعدة إسرائيلية تقدم وجبات ملوثة للجنود والوضع كارثي

فرناس حفظي

في مشهد يسلط الضوء على أزمة صحية داخل منشآت جيش الاحتلال الإسرائيلي، كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن تفشي الفئران داخل مطبخ قاعدة تدريب تابعة لسلاح البحرية في مدينة حيفا، حيث تقدم وجبات يومية لنحو 1200 جندي وجندية، وسط تحذيرات من احتمالات تلوث الطعام المقدم للعسكريين.


وبحسب شهادات عاملين في المنشأة، فإن الوضع “كارثي” ومستمر منذ أشهر، مع تسجيل اصطياد ما بين 10 إلى 13 فأراً يومياً داخل المطبخ وغرف التبريد ومستودعات تخزين الطعام، في ظل تهالك البنية التحتية ووجود ثقوب في الجدران وقنوات التكييف وشبكات الصرف الصحي.


وقال أحد العاملين إن الطاقم اضطر إلى شراء مصائد الفئران واللاصقات على نفقته الخاصة بعد فشل الحلول المقدمة من الجهات المسؤولة، مشيراً إلى أن المبيدات والمصائد البلاستيكية المستخدمة “غير فعالة”.


وكشف العامل عن حادثة وصفها بـ”الصدمة الأكبر” خلال تحضير وجبة غداء للجنود، حيث تم العثور على فأر داخل قدر للطعام عقب إخراجه من غرفة التبريد لتسخينه، مضيفاً أن الأمر أثار مخاوف حقيقية من احتمال تقديم طعام ملوث للجنود دون علم الطاقم.


وأشار إلى أن الفئران شوهدت أيضاً قرب الوجبات المخصصة للجنود خارج قاعات الطعام، حيث تقوم بقضم أغطية أوعية الطعام، موضحاً أن الطاقم يلجأ إلى التخلص من أي وجبات تظهر عليها آثار تلوث، مع صعوبة مراقبة جميع المواد الغذائية بشكل كامل.


وأضاف أن العاملين باتوا يوثقون يومياً انتشار القوارض داخل غرف التبريد منذ ساعات الفجر الأولى، عبر تصوير الوقت والتاريخ أثناء رصد الفئران وهي تهرب إلى الثقوب المنتشرة في الجدران.


من جهته، حاول الجيش الإسرائيلي التقليل من خطورة الواقعة، مؤكداً أن الصور المتداولة “قديمة وليست حديثة”، وأن آخر حادثة مرتبطة بظهور الفئران وقعت قبل عدة أشهر وتم التعامل معها فوراً.


وأوضح جيش الاحتلال أنه يجري فحوصات دورية عبر مسؤولي الصحة العسكرية، إلى جانب تنفيذ عمليات إبادة للآفات بشكل منتظم، معلناً في الوقت ذاته إطلاق خطة لتجديد مطبخ القاعدة البحرية في حيفا ضمن برنامج تطوير منشآت عام 2026، مع توفير خدمات تموين خارجي بديلة للجنود خلال فترة التجديد.

