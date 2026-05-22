قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 18 شخصا في انقلاب سيارة محملة بالعمالة بالبحيرة
هندوراس.. مقـ.تل 16 شخصا في حادثتي إطلاق نار بينهم 6 ضباط شرطة
التأمينات: صرف تسوية المعاشات لـ42 ألف مستحق.. الأحد
ثابت عند 52.93 جنيه .. أعلى سعر دولار بعد قرار تثبيت الفائدة
هل طرحت وزارة الأوقاف وحدات سكنية بنظام التقسيط؟
هند الضاوي: إيران تتجه لمواجهة حاسمة مع أمريكا.. والمنطقة على صفيح ساخن
روسيا تستعرض قوتها النووية بعد هجوم أوكراني على موسكو.. وبوتين: السلاح النووي الملاذ الأخير
شائعة طلاق أصالة وفائق حسن تعود من جديد.. القصة الكاملة| فيديو
15 أفعى داخل منزل واحد.. العربيد الأسود يهاجم قرى سورية
عجائب الصلاة على النبي فى أول جمعة فى العشر من ذي الحجة.. لا حصر لها
حسن الخاتمة.. وفاة معلمة أثناء أداء فريضة الحج ودفنها بمكة المكرمة
الأبليكيشن وبيع لاعبين.. كواليس اجتماع لجنة الاستثمار بالزمالك لحل أزمة القيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء الجمعة الأولى من ذي الحجة.. كلمات تقضي حاجتك وتفرج همك

الدعاء
الدعاء
إيمان طلعت

دعاء الجمعة الأولى من ذي الحجة أصبح دعاء الجمعة الأولى من شهر ذي الحجة محل بحث الكثيرين عبر محرك البحث العالمي جوجل، والجمعة الأولى من شهر ذي الحجة يستقبلها عموم المسلمون في مصر وعدد من البلدان العربية مع خير يوم طلعت عليه الشمس، من أيام البركة والخير واليمن ثبت عن الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، هو خير يومٍ طلعت عليه الشمس، وفيه ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم إلا وحقق الله تبارك وتعالى له ما أراد، لذا ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يستثمر هذه الأوقات المباركة لعلها تكون سبباً في جلاء همه وفك كربته وقضاء حاجته وتدنيه من الجنة وتقيه شر عذاب الدنيا والآخرة، لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء الجمعة الاولى من العشر من ذي الحجة.

دعاء الجمعة الأولى من العشر من ذي الحجة

((اللهم يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات اقضي حاجتي وفرج كربتي وارحمني ولا تبتليني وارزقني واكرمني من حيث لا احتسب)).


دعاء الجمعة الأولى من شهر ذي الحجة

اللَّهُمَّ آتِنا في الدُّنْيا حَسَنَة وفي الآخرة حَسَنَةً وقِنَا عَذَابِ النَّارِ، اللَّهُمَّ إني ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلماً كثيراً، وإنَّهُ لا يغفِرُ الذُّنُوبَ إلاَّ أنْتَ فاغْفِر لِي مغفرةً مِنْ عِنْدِكَ وَارحمني إنَّكَ أنتَ الغفُورُ الرَّحِيمُ.

اللهم اسْتُرْ عَوْراتِي وآمِنْ رَوْعاتِي، اللهم احْفَظْنِي من بينِ يَدَيَّ، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعَظَمَتِكَ أن أُغْتالَ من تحتي.

اللهم لا تدع لناً ذنباً إلا غفرته، ولا هماً إلا فرجته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا مبتلىً إلا عافيته، ولا ضالاً إلا هديته، ولا غائباً إلا رددته، ولا مظلوماً إلا نصرته، ولا أسيراً إلا فككته، ولا ميتاً إلا رحمته، ولا حاجةً لنا فيها صلاح ولك فيها رضى إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا أكرم الأكرمين.

اللهم إن ذنوبي لم تبق لي إلا رجاء عفوك، وقد قدمت آلة الحرمان بين يدي، فأنا أسألك بما لا أستحقه، وأدعوك بما لا أستوجبه، وأتضرع إليك بما لا أستهله، فلن يخفى عليك حالي وإن خفي على الناس كلهم معرفة أمري.

حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، اللهم إني أسألُك النَّعيمَ المقيمَ الذي لا يحُولُ ولا يزولُ اللهم إني أسألُك النَّعيمَ يومَ العَيْلَةِ، والأمنَ يومَ الحربِ، اللهم عائذًا بك من سوءِ ما أُعطِينا، وشرِّ ما منَعْت منا.

اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم أجب دعاءنا وأعطنا سؤلنا وحقق آمالنا ورجاءنا وإجعل الخير فيما دعوناه يا رب العالمين وإجعل أعمالنا صالحة خالصة لوجهك الكريم يا الله وتقبلها منا ومن جميع المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

اللهم حبّب إلينا الإيمان وزيّنه فى قلوبنا، وكرّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مُضلين، اللهمَّ إني أسألك عيشةً نقية، وميتةَ سوية، ومرداً غير مخز ولا فاضح، يارب أعطني بقدرِ نيتي فإني لا أنوي بأحد إلا خيراً، وارزقني أجمل ممّا أتمنى، وأكثر ممّا أتوقّع، وأفضل ممّا أدعو.

دعاء الجمعة الأولى من العشر الأوائل من ذي الحجة
(اللَّهمَّ اكفِني بحلالِك عن حرامِك واغنِني بفضلِك عمَّن سواك).

(اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ العَجْزِ والكَسَلِ، والجُبْنِ والبُخْلِ والهَرَمِ، وأَعُوذُ بكَ مِن عَذابِ القَبْرِ، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ المَحْيا والمَماتِ) .

(اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتهِِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأوََّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ).

(اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ ، وتذِلُّ مَن تشاءُ ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما ، تعطيهما من تشاءُ ، وتمنعُ منهما من تشاءُ ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك).

(اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزْني وذَهابَ هَمِّي).

(دَعَواتُ المَكروبِ: اللَّهمَّ رَحمَتَكَ أرْجو، فلا تَكِلْني إلى نَفْسي طَرْفةَ عَيْنٍ، أصْلِحْ لي شَأْني كُلَّهُ، لا إلهَ إلَّا أنتَ).

(لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ والأرْضِ، ورَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ).

دعاء الجمعة الأولى من ذي الحجة دعاء الجمعة الأولى من العشر من ذي الحجة دعاء الجمعة الأولى من شهر ذي الحجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع المياه ـ صورة تعبيرية

مساء الجمعة.. قطع المياه عن عدد من مناطق محافظة الجيزة

سعر الذهب

800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

عيار 21

عيار 21 نزل 900 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم قبل قرار البنك المركزي

صرف 10 آلاف جنيه لحين الانتهاء من التسوية النهائية

لـ42 ألف صاحب معاش قبل عيد الأضحى.. صرف 10 آلاف جنيه لحين الانتهاء من التسوية النهائية

موعد زيادة المعاشات

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة قبل عيد الأضحى بتوجيهات الرئيس السيسي

نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس والاسم .. بدء ظهورها في المدارس

شائعة “تحول” لؤي ابن راغب علامة تشعل السوشيال ميديا

حقيقة تحول لؤي ابن راغب علامة.. القصة كاملة؟| فيديو

رسوم السحب من ماكينات ATM

بعد قرار البنك المركزي.. رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى

ترشيحاتنا

وزيرة الثقافة

وزيرة الثقافة تلتقي الروائي إبراهيم عبد المجيد ضمن سلسلة حواراتها مع المثقفين

الصيام

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة.. صيامها يكفر ذنوب سنة كاملة ويستحب اغتنامها بالأعمال الصالحة

أرشيفية

قرض صيني بـ200 مليون دولار لمشروع العاشر.. خبراء: السداد باليوان يعزز مرونة الاقتصاد المصري ويقوي الشراكة مع بكين

بالصور

طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك.. وصفة اقتصادية في المنزل

طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك
طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك
طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك

هاندا أرتشيل تتألق بإطلالة صيفية ساحرة.. فستان أبيض يخطف الأنظار

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

نوع من الزيوت العطرية يساعد في خفض ضغط الدم.. دراسة تكشف مفاجأة

زيت النعناع وضغط الدم
زيت النعناع وضغط الدم
زيت النعناع وضغط الدم

دينا فؤاد تخطف الأنظار عبر إنستجرام بإطلالة أنيقة وجريئة

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

فيديو

تفاصيل شائعة طلاق أصالة وفائق حسن

شائعة طلاق أصالة وفائق حسن تعود من جديد.. القصة الكاملة| فيديو

شائعة “تحول” لؤي ابن راغب علامة تشعل السوشيال ميديا

حقيقة تحول لؤي ابن راغب علامة.. القصة كاملة؟| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد