إلهام أبو الفتح
طوارئ في كفر الشيخ استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.. تفاصيل

إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ ...
إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ ...
محمود زيدان

أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، الاستعدادات لعيد الأضحي المبارك.

وأصدر محافظ كفر الشيخ، تعليماته لرؤساء المراكز والمدن ورؤساء القطاعات والأجهزة المختلفة على مستوى المحافظة، برفع درجة الاستعداد خلال إجازة عيد الأضحي المبارك، وفتح الحدائق العامة والمتنزهات أمام الجمهور.

 كما أصدر بالعمل على نظافتها لاستقبال الرواد خلال أجازه عيد الأضحي المبارك، وضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل بالشوارع وبمدن ومراكز المحافظة، مقدماً التهنئة بهذه المناسبة السعيدة إلى أبناء كفرالشيخ والشعب المصري العظيم، داعياً المولى عز وجل أن يعيدها علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات، وأن ينعم علينا بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء.

وجه محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن بضرورة استمرار التنسيق مع الأوقاف والأمن بشأن أماكن ساحات صلاة العيد مع  التأكد من الإنتهاء من صيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها، فضلاً عن رفع مستوى النظافة العامة وتكثيف حملات رفع القمامة وإزالة التعديات والإشغالات بشكل يومي من مختلف الشوارع والأحياء السكنية وكل أماكن التجمعات والحدائق والمتنزهات، حفاظاً على المظهر الحضاري للمحافظة.

شدد محافظ كفر الشيخ، بتوفير الخدمات العامة للمواطنين وتأمين المرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف صحي وغير ذلك، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والوحدات الصحية والمجازر وفتحها لإجراء الفحص البيطرى وذبح الأضاحي للمواطنين بالمجان خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على مستوى المحافظة.

 كما شدد على إلغاء الإجازات للعاملين بالمستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ، والمراكز الطبية والإسعاف لاستقبال أي حالات مرضية والحالات الحرجة، خلال أجازه العيد وتواجد الأطباء وفروع الإسعاف، فضلاً عن ضرورة التنسيق مع مرفق الإسعاف لتوفير سيارات الإسعاف بالقرب من أماكن التجمعات والمتنزهات العامة للتدخل السريع ومواجهة الحالات الطارئة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه يتم تنفيذ خطة شاملة بالتنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة الرقابية وعمل الحملات الانضمامية ما بين الصحة والطب البيطري ومباحث التموين لتكثيف الحملات المرورية على الأسواق ومحال الجزارة ومحال بيع اللحوم الدواجن ومنافذ السلع الاستهلاكية؛ للتأكد من صلاحية كافة السلع الغذائية وزيادة المعروض منها وخاصة سلعة السكر طبقاً لاحتياجات المواطنين، خلال أيام عيد الأضحي المبارك.

 الصيدلة لتوفير المستلزمات وأدوية الطوارئ، بالإضافة إلى تنظيم نوبتجية ببنك الدم الرئيسي لتوفير فصائل الدم للحالات الطارئة، وتنظيم نوبتجية بالمعمل المشترك بكفر الشيخ، ودسوق لاستقبال العينات المختلفة وحفظها.

