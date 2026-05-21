زراعة كفر الشيخ: طوارئ خلال إجازة العيد لمنع البناء المخالف | صور

عقد المهندس فخري منصور باز، وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، اليوم، اجتماعاً موسعاً بديوان مديرية الزراعة بحضور المهندس ضياء الدين محمد حسن المشرف على الإدارة العامة للشؤون الزراعية ومديري الإدارات الزراعية بالمراكز وذلك لوضع خطة عمل مشددة خلال إجازة عيد الأضحي المبارك.

ناقش الاجتماع حماية الرقعة الزراعية وإعلان حالة الاستعداد القصوى بغرف العمليات لرصد أي محاولات للبناء المخالف، والتصدي الفوري لأي تعدٍ طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وإزالته في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين.

كما ناقش تحديث المنظومة الإلكترونية والتوجيه بإدخال حصر المحاصيل أولاً بأول ودون أي تأخير على المنظومة الرقمية لضمان سرعة تحديث البيانات بانتظام لتمكين المزارعين من صرف مستلزمات الإنتاج المدعومة.

ووجه وكيل الوزارة بتكثيف الجهود لحث المزارعين على استمرار توريد محصول القمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة، مؤكداً أنه لا تهاون في الحفاظ على رقعتنا الزراعية وأنهم مستمرون في تقديم الدعم الكامل للمزارعين حتى في أيام العطلات الرسمية.