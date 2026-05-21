وكيل شباب كفر الشيخ: ملتزمون بمعايير الحوكمة والشفافية في حل شكاوى المواطنين

استقبل الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الدكتور محمد العلوانى، مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة الشباب والرياضة، فى إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لتطوير منظومة خدمة المواطنين والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء فى ظل توجيهات جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة.

كما أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ أن سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين لم تعد مجرد إجراء إداري، بل أصبحت معياراً رئيسياً لقياس كفاءة أداء المؤسسات والإلتزام بأعلى معايير الحوكمة والشفافية، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة وفق توجيهات القيادة السياسية بوضع المواطن المصرى على رأس عملية التنمية.

من جانبه، أشاد "علوانى" بنسب إنجاز مديرية الشباب بكفر الشيخ، والرد الوافى السريع على شكاوي المواطنين عبر المنظومة.

جاء اللقاء بحضور مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وطاهر الخولى، معاون مدير المديرية، وسنية الحسينى، مدير إدارة خدمة المواطنين.

فى إطار متصل، أشاد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بالأداء الاستثنائي والمستدام الذي حققته الكوادر الإدارية بالوزارة، معرباً عن فخره بالطفرة النوعية في الاستجابة لشكاوى المواطنين، والتي سجلت نسبة إنجاز متميزة بلغت 99.36% على مدار شهر أبريل 2026 وفقاً للمؤشر العام للرابط الفرعي الخاص بوزارة الشباب والرياضة بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.