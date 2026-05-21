تزامنًا مع التغيرات الجوية.. الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية فصل الصيف 2026

تزامنًا مع اقتراب انتهاء فصل الربيع، ارتفعت مؤشرات البحث من قبل المواطنين عبر محركات البحث عن موعد بداية فصل الصيف لعام 2026، خاصة مع التغيرات الجوية التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة.

موعد بدء فصل الصيف 2026

وفقا للحسابات الفلكية فمن المقرر أن يبدأ فصل الصيف اعتبارًا من يوم الأحد 21 يونيو 2026، وذلك بالتزامن مع ظاهرة الانقلاب الصيفي التي تحدث في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

ويتبقى على موعد بدء فصل الصيف 30 يومًا، ويمتد لمدة تقارب 93 يومًا و15 ساعة، ليكون من أطول فصول السنة من حيث عدد ساعات النهار مقارنة بالفصول الأخرى، لينتهي رسميا في 22 سبتمبر 2026، ليبدأ بعد ذلك فصل الخريف.

وتشهد هذه الأشهر ارتفاع نسب الرطوبة في المحافظات الساحلية والشمالية، بينما تسجل محافظات الصعيد أعلى معدلات الحرارة على مستوى الجمهورية.

ما هو الانقلاب الصيفي؟

الانقلاب الصيفي ظاهرة فلكية تحدث نتيجة ميل محور الأرض بزاوية تبلغ حوالي 23.5 درجة خلال دورانها حول الشمس، ما يؤدي إلى توجيه أشعة الشمس بشكل مباشر نحو النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وينتج عن هذه الظاهرة أطول نهار وأقصر ليل خلال العام، وبعدها تبدأ ساعات النهار في التراجع تدريجيًا حتى بداية فصل الخريف في شهر سبتمبر.

موعد بداية فصول السنة 2026

ـ بدأ فصل الربيع 2026 يوم الجمعة 20 مارس 2026، وينتهي فصل الربيع يوم 20 يونيو.

ـ يبدأ فصل الصيف يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2026، وينتهي فصل الصيف يوم 22 سبتمبر.

ـ أما فصل الخريف 2026 يبدأ يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، وينتهي فصل الخريف يوم 22 ديسمبر.

ـ ويبدأ فصل الشتاء يوم الاثنين 21 ديسمبر 2026، وينتهي فصل الشتاء يوم 20 مارس.

كيفية الاستعداد لصيف 2026

- تجهيز الملابس الصيفية وشراء المستلزمات الجديدة التي يمكن الاحتياج إليها خلال فصل الصيف.

- شراء واقي الشمس المناسب للبشرة.

- فحص التكييفات أو المراوح المنزلية وصيانتها إذا استلزم الأمر ذلك.

- تحديد أماكن الخروج المناسبة لفصل الصيف كالشواطئ والنوادي والكافيهات.

فوائد بذور الشيا للصحة
