الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
إطلاق تحالف إستراتيجي بين صلة ومجموعة طلعت مصطفى لتطوير منظومة ترفيه متكاملة في مصر

طلعت مصطفى
طلعت مصطفى
أحمد عبد القوى

بحضور معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية (GEA)، وقعت شركة "صلة"، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي والرائدة في إعادة تعريف التجارب وتطوير الوجهات النوعية عبر قطاعات الترفيه والرياضة والثقافة، اتفاقية استراتيجية مع مجموعة طلعت مصطفى، إحدى أبرز مجموعات التطوير العمراني والمجتمعات المتكاملة في مصر، لإطلاق تحالف لصناعة وإدارة تجارب الفعاليات والترفيه في مصر.

ويجمع هذا التحالف بين خبرة "صلة" في تصميم التجارب وإدارة الفعاليات وصناعة المحتوى، وما تملكه مجموعة طلعت مصطفى من خبرة في تطوير المجتمعات السكنية والتجارية والترفيهية ومنشآت الضيافة، لتكون الاتفاقية بين الطرفين بداية لمسار ممتد يسهم في توسيع خيارات الترفيه للجمهور المصري خلال السنوات المقبلة.

وأكد الدكتور راكان الحارثي، العضو المنتدب لشركة "صلة"، أن هذا التحالف يمثل محطة جديدة في مسيرة الشركة نحو تعزيز حضورها الدولي، مضيفًا: "تقوم صلة على رؤية واضحة تتمثل في إعادة تعريف التجارب، من خلال تطوير وجهات وفعاليات ومحتوى وتجارب حية قادرة على صناعة أثر يتجاوز لحظة الحدث".

وتابع "أسّست صلة مكانتها في الداخل السعودي عبر إدارة أضخم الفعاليات وأكثرها تنوّعاً، ثم امتدّ حضورها إلى مدن وعواصم دولية كبرى، من لندن إلى لاس فيغاس، حيث رسّخت اسمها في صناعة التجارب على المستوى العالمي، ويأتي دخولنا اليوم إلى السوق المصري، عبر تحالف بهذا المستوى، ليُمثّل خطوة طبيعية في مسار التوسّع الإقليمي لنموذج سعودي بات قادراً على المنافسة في أرقى الأسواق، وعلى نقل خبراته إلى الإقليم بثقة".

من جهته، أعرب الأستاذ هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن اعتزازه بهذا التحالف الممتد، الذي يستهدف تحقيق نقلة نوعية في عالم الترفيه والثقافة والفن والرياضة، بما يعزز أهداف المجموعة في توفير مجتمعات تنبض بجودة الحياة المستدامة، وتقديم قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد والمجتمع، والمساهمة في تعظيم العوائد الدورية، وفي جعل مجتمعاتها العمرانية - ذات البنية التحتية المتقدمة والخدمات عالية الجودة - وجهات جاذبة على خارطة السياحة الترفيهية الإقليمية والعالمية.

وبموجب الاتفاق، يرتكز دور "صلة" على إدارة وتطوير التجارب والفعاليات الحية، بما يشمل تشغيل المواقع، والمهرجانات، والحفلات الموسيقية وعمليات التشغيل الميداني، فيما تتولى مجموعة طلعت مصطفى دور شريك الوجهة والمجتمع، بما تمتلكه من أصول عقارية وحضور في السوق ومنصات ضيافة ومجتمعات واسعة الانتشار في السوق المصرية.

ومن المتوقع أن تنشط المنصة المشتركة في مجموعة واسعة من التجارب والقطاعات الترفيهية والثقافية، تشمل الحفلات الموسيقية والترفيه الحي، والمهرجانات والمواسم الثقافية، وتجارب العائلة، وفنون المسرح والكوميديا، إضافة إلى الفعاليات الرياضية، ومن بين مشاريع هذا التحالف، مشروع “المسار” (CORRIDOR)، وهو منصة ترفيهية عابرة للحدود بين المملكة العربية السعودية ومصر ضمن تجربة ترفيهية ممتدة، تقوم على تقديم سلسلة منسقة من التجارب والفعاليات الترفيهية والثقافية.

فوائد بذور الشيا للصحة
نشرة المرأة والمنوعات | الإرشاد البيطري ينصح بعدم غسل اللحوم.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي يوميا؟

هل انفصلت أصالة عن فائق حسن ؟.. القصة الكاملة ورد نجلها

" التعريف بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية".. ندوة لـ القومى للمرأة بالشرقية

