متحمسين نشوفهم بالمونديال.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تبارك للزمالك فوزه بالدوري

هنأت السفارة الأمريكية بالقاهرة، نادي الزمالك لفوزه ببطولة الدوري المصري للمرة الـ15 في تاريخه بعد فوزه أمس الأربعاء على فريق سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد أحرزه المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ.

وقالت السفارة الأمريكية "متحمسين نشوف المواهب المصرية تتألق على أكبر مسرح كروي في العالم لما نستضيف المنتخب المصري لكرة القدم في الولايات المتحدة خلال كأس العالم! 🇺🇸⚽🇪🇬".

وأضافت السفارة الأمريكية عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" : "مبروك لنادي الزمالك على موسم رائع والتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز! ومع وجود عدد من لاعبي الزمالك في المنتخب، متحمسين نشوفهم يكملوا بنفس الروح والحماس في أمريكا!".

يستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم 2026، والذي يقام بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويخوض المنتخب المنافسات ضمن المجموعة السابعة بصحبة منتخبات بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم

موعد مباراة مصر وبلجيكا

ـ مصر vs بلجيكا يوم 15 يونيو في تمام 3:00 مساءً بتوقيت الولايات المتحدة و10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

ـ مصر vs نيوزيلندا يوم 21 يونيو في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت كندا و4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر وإيران

ـ مصر vs إيران 26 يونيو في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الولايات المتحدة و6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.