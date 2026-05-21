كابوس روسي يرعب العالم.. بوتين يعلن عن صاروخ يخترق أقوى أنظمة الدفاع الصاروخي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن صاروخ سارمات قادر على اختراق جميع أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية والمستقبلية.

وقال بوتين خلال مناورة للقوات النووية: "تم مؤخرًا اختبار صاروخ سارمات الباليستي العابر للقارات، الذي يتميز بخصائص تكتيكية وتقنية عالية، وقادر على اختراق جميع أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية والمستقبلية، بنجاح".

وكان بوتين قد صرح سابقًا بأن روسيا لا تنوي المشاركة في سباق تسلح.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أكد الرئيس بوتين، أن استخدام السلاح النووي، هو أمر ممكن كـ"ملاذ أخير".

وأعلن الرئيس الروسي أن روسيا وبيلاروسيا ستجريان تدريبات على إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز خلال مناورات نووية مشتركة.

وشدد بوتين على أن الثالوث النووي يجب أن يكون ضامنًا لسيادة روسيا.

من جانبه، أعلن رئيس بيلاروسيا لوكاشينكو استعداد مينسك وموسكو للدفاع عن الوطن من بريست إلى فلاديفوستوك.

وكان الرئيسان الروسي والبيلاروسي فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو قد أجريا اتصالًا مرئيًا خلال مناورة نووية مشتركة.