السيطرة على حريق هائل بمصنع قطن بسمنود إثر ماس كهربائي

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل بمصنع قطن بقرية بهبيت الحجارة إثر ماس كهربائي مفاجىء بنطاق دائرة قرية بهبيت الحجارة دون وقوع إصابات وخسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

تفاصيل الواقعة

وكان طريق المعسكر عند مدخل قرية بهبيت الحجارة شهد حالة من الاستنفار بعد اندلاع حر.يق كبير داخل مصنع للقطن، قبل أن تمتد النيران إلى مزارع مجاورة بسبب سرعة انتشار اللهب.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اشتعال النيران بمصنع القطن بنطاق دائرة المركز .

إخماد نيران الحريق دون اصابات

وتمكنت القوات من إخماد النيران بالكامل بعد جهود مكثفة استمرت لفترة، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية، فيما تواصل الجهات المختصة أعمال المعاينة لمعرفة أسباب الحريق وحصر التلفيات.

ندب خبراء الأدلة الجنائية

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.