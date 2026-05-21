القوات الروسية تفرض سيطرتها على بلدة شيستيروفكا في مقاطعة خاركوف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الروسية فرضت سيطرتها على بلدة شيستيروفكا في مقاطعة خاركوف.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية، "واصلت وحدات قوات مجموعة (الشرق) الروسية، تقدمها في عمق دفاعات العدو، وتمكّنت من إلحاق هزيمة بالقوة البشرية والمعدات لوحدة ميكانيكية، ولواءين من قوات الإنزال الجوي، وفوج هجومي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأكد البيان أن "قوات الدفاع الجوي أسقطت 3 قنابل جوية موجهة و516 طائرة مسيرة ثابتة الجناحين".

وتابع بيان الدفاع الروسية: "فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 340 جنديًا، و6 مركبات قتال مشاة، و6 مركبات أخرى"ـ وذكر بأن الخسائر وقعت في مناطق عدة من مقاطعتي دنيبروبتروفسك وزابوروجيه.

كما ذكر البيان: "سيطرت وحدات قوات مجموعة (المركز) على خطوط ومواقع أكثر أهمية. وقد تمكنت من إلحاق هزيمة بأفراد ومعدات ألوية المشاة الآلية، وألوية الهجوم، وألوية الإنزال الجوي، وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من مشاة البحرية، و3 ألوية من الحرس الوطني".

وأضاف: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 300 جندي، و3 مركبات قتالية مدرعة، و9 مركبات، و3 قطع مدفعية ميدانية، و3 محطات حرب إلكترونية".