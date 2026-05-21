أكد الحرس الثوري الإيراني، عبور 31 سفينة وناقلة نفط مضيق هرمز خلال 24 ساعة بالتنسيق معنا، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .





وفي وقت سابق، ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بما يتجاوز واحدا بالمئة بعد أن أفادت رويترز بأن الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي أصدر توجيهات بعدم نقل اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد.



وأشار التقرير، نقلا عن مصدرين إيرانيين كبيرين، إلى أن إيران تشدد موقفها بشأن أحد المطالب الأمريكية ‌الرئيسية في محادثات السلام. وقد يثير توجيه خامنئي غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويعقد المحادثات الرامية لإنهاء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.

وبحلول الساعة 1037 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.39 دولار أو 1.3 بالمئة إلى 106.41 دولار للبرميل.