باحث : الحديث عن تحالف عسكري روسي صيني رواية أمريكية

تحدث إينار تانغين باحث صيني كبير، عن النظام الصاروخي الأمريكي المعروف بالقبة الذهبية ومدى تهديده التوازن العسكري والاستراتيجي لروسيا والصين، موضحًا: "هذا بالضبط ما قاله رونالد ريجان واقترحه منذ هذا الحين، وبالطبع كانت تكلفته كبيرة، بواقع تريليون دولار، والتكنولوجيا تتقدم كل يوم، وكل ما ننشئه اليوم ربما يكون قديم جدا بعد سنتين".

وتطرق في لقاء مع الإعلامية أمل الحناوي، مقدمة برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، إلى توقيع الرئيسين الروسي والصيني على بيان مشترك بشأن تعزيز الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين البلدين وتعميق علاقات حسن الجوار والصداقة والتعاون، ومدى مساهمة هذا التعاون في تأسيس شراكة عسكرية وسياسية بين البلدين.

وذكر، أن القول بأن الأمر يتعلق بالتعاون العسكري "رواية أمريكية"، موضحًا: "أولا، هذه السنة الخامسة والعشرين للصداقة بين البلدين، وبالتالي، فإن الحديث عن تعاون عسكري كلام غير منطقي، وعلى الرغم من أن هذه الرواية التي يحاول الناس الدفع بها في زيارة بوتين للصين".

وأوضح، أن الاجتماع بين رئيسي البلدين كان من المفترض أن يعقد في فبراير الماضي، لكن الرئيس الأمريكي ترامب أخّر زيارته بسبب الحرب على إيران، فتزامنت الزيارتان، مطالبا بعدم الربط بين الزيارتين وتوقيتهما.

وأوضح، أن الحوار كان تجاريا دائما للتوصل إلى صفقات بين البلدين، ونقل الغاز في خط سيبيريا 2 الذي لم ينفذ حتى الآن، لكنه قيد التنفيذ.