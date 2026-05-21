إنذار روسي مرعب.. بوتين يكشف إمكانية لجوء موسكو إلى السلاح النووي

أكد الرئيس الروسي فلادمير بوتين، يوم الخميس أن استخدام السلاح النووي، هو أمر ممكن كـ"ملاذ أخير".

وأعلن الرئيس الروسي أن روسيا وبيلاروسيا ستجريان تدريبات على إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز خلال مناورات نووية مشتركة.

وشدد بوتين على أن الثالوث النووي يجب أن يكون ضامنًا لسيادة روسيا.

من جانبه، أعلن رئيس بيلاروسيا لوكاشينكو استعداد مينسك وموسكو للدفاع عن الوطن من بريست إلى فلاديفوستوك.

وكان الرئيسان الروسي والبيلاروسي فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو قد أجريا اتصالًا مرئيًا خلال مناورة نووية مشتركة.

في 21 مايو، وصل لوكاشينكو إلى لواء الصواريخ التابع للقوات المسلحة البيلاروسية في مقاطعة أوسيبوفيتشي لإجراء تدريبات قتالية على الأسلحة النووية.

وفي 18 مايو، بدأت بيلاروسيا، بالتعاون مع الجانب الروسي، تدريب وحدات عسكرية على الاستخدام القتالي للأسلحة النووية والدعم النووي.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية أجرت تدريبات في الفترة من 19 إلى 21 مايو حول إعداد واستخدام القوات النووية في ظل التهديد بالعدوان.

وأعلنت القوات الروسية والبيلاروسية جاهزيتها للمرحلة الثانية من مناورات القوة النووية. وقد أبلغ رئيس الأركان العامة الروسية، فاليري غيراسيموف، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بذلك.