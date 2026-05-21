بوتين: الأسطول النووي الروسي ضمان موثوق لسيادة البلاد في ظل تصاعد التوترات الدولية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الأسطول النووي الروسي ضمان موثوق لسيادة البلاد في ظل تصاعد التوترات الدولية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وقال بوتين، إن استخدام الأسلحة النووية إجراء أمني استثنائي، مضيفا:" استخدام الأسلحة النووية ليس إلا ملاذا أخيرا".

وأضاف بوتين، أن المناورات الروسية البيلاروسية النووية تشمل إطلاقا عمليا للصواريخ الباليستية.



وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن أي تعاملات مع أصول روسيا المجمدة دون موافقتها تعتبر غير قانونية وسيُحاسب كل من تورط فيها ، مشيرة إلى إحتفاظها بحق توجيه مطالبات إلى الدول التي تمول جرائم القوات الأوكرانية باستخدام الأصول الروسية المجمدة.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها : أي استخدام للأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا يجب اعتباره تمويلاً للإرهاب . وستطالب موسكو بتعويضات عن الأضرار بموجب أحكام القانون الدولي ردا على استخدام أصولها المجمدة.

