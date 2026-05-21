روسيا : استخدام أصولنا المجمدة لمساعدة أوكرانيا يعتبر تمويلاً للإرهاب

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن أي تعاملات مع أصول روسيا المجمدة دون موافقتها تعتبر غير قانونية وسيُحاسب كل من تورط فيها ، مشيرة إلى إحتفاظها بحق توجيه مطالبات إلى الدول التي تمول جرائم القوات الأوكرانية باستخدام الأصول الروسية المجمدة

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها : أي استخدام للأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا يجب اعتباره تمويلاً للإرهاب . وستطالب موسكو بتعويضات عن الأضرار بموجب أحكام القانون الدولي ردا على استخدام أصولها المجمدة.



وفي سياق أخر ، أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن محاولات الولايات المتحدة لتشديد "طوق العقوبات" حول كوبا هي انعكاس مباشر لعدم تسامح واشنطن مع المعارضة وهذا يعد خنقا اقتصاديا.

كما شددت الخارجية الروسية - وسط الضغوط الأمريكية ضد كوبا - على تضامنها الكامل مع هافانا ، مدينة محاولات التدخل في شؤونها.



وختمت الخارجية الروسية بيانها : تطبيع العلاقات مع اليابان مرهون باتخاذ خطوات تؤكد التخلي عن النهج العدائي ضد روسيا.