قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3000 لكل عامل.. صرف منحة العمالة غير المنتظمة والاستثنائية اليوم
بالتعاون مع نقابة الأطباء.. انطلاق فعاليات مؤتمر قسم الروماتيزم بطب قنا
︎رئيس هيئة الرعاية الصحية: مستشفى شرم الشيخ الدولي نموذج متطور
الصليب الأحمر: 8000 مفقود منذ بدء الحرب في السودان
مبعوث الرئيس الفرنسي إلى لبنان: «بن غفير» اعتاد التطرّف وتصرّفه ضد «أسطول الصمود» مشين
رداد لشباب الدقهلية: لدينا 4 مراكز تدريب ووحدتان متنقلتان لتأهيلكم لسوق العمل وريادة الأعمال
أول تعليق لـ حمزة عبد الكريم بعد انضمامه لقائمة المنتخب بكأس العالم
خطوات التقديم في المدارس المصرية اليابانية .. تفاصيل وصور
ماجد سامي يهنئ الزمالك بالدوري: الكورة عايزة رجالة قبل الفلوس والصفقات
إيران تدرس رسالة مكتوبة أرسلتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب
أخبار كاذبة.. أول تعليق من أسرة أصالة على خبر طلاقها من زوجها فائق حسن
مين وشه منور النهاردة.. سفارة كندا بالقاهرة تحتفل بتتويج الزمالك بلقب الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رداد لشباب الدقهلية: لدينا 4 مراكز تدريب ووحدتان متنقلتان لتأهيلكم لسوق العمل وريادة الأعمال

وزير العمل ومحافظ الدقهلية يسلمان عقد عمل لأحد الشباب من ذوي الهمم
وزير العمل ومحافظ الدقهلية يسلمان عقد عمل لأحد الشباب من ذوي الهمم

سلّم حسن رداد وزير العمل، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، عددًا من عقود العمل للشباب والفتيات من أبناء المحافظة، من بينهم من ذوي همم، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل لائقة وتعزيز دمج ذوي الهمم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
كما سلّم الوزير والمحافظ شهادات إتمام برامج التدريب المهني لعدد من الشباب خريجي الدورات التدريبية، مؤكدين أهمية التدريب المهني في إعداد كوادر مؤهلة تتوافق مع احتياجات سوق العمل داخل المحافظة وخارجها، ودعم خطط الدولة في تأهيل الشباب وتمكينهم اقتصاديًا.

وأكد الوزير أن محافظة الدقهلية تُعد واحدة من المحافظات العريقة التي خرج منها رموز وقامات كبيرة أثرت الحياة المصرية في مجالات الدين والسياسة والطب والفن، بما تمتلكه من تاريخ وطني وإنساني وثقافي مشرف.
وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت في خفض معدلات البطالة إلى نحو 6%، بفضل المشروعات القومية الكبرى التي وفرت فرص عمل حقيقية للشباب في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن وزارة العمل مستمرة في تنفيذ خططها لدعم التشغيل والتأهيل المهني.
ووجه الوزير رسالة إلى شباب الدقهلية، مؤكدًا أن المحافظة تضم 4 مراكز تدريب مهني ثابتة، بالإضافة إلى وحدتين متنقلتين للتدريب المهني، مجهزتين بأحدث الإمكانيات لتأهيل الشباب والفتيات على المهن التي يحتاجها سوق العمل داخل مصر وخارجها.
كما أوضح الوزير أن الوزارة تنفذ سياسة للتشغيل التكاملي بين المحافظات المتجاورة التي ترتبط بخصائص وأنشطة اقتصادية متشابهة، بما يسهم في توفير فرص العمل وتحقيق الاستفادة القصوى من العمالة المدربة.
وتحدث الوزير عن منصة العمل الإلكترونية التي يجري إعدادها حاليًا، لتكون حلقة وصل مباشرة بين أصحاب الأعمال والباحثين عن فرص العمل، بما يدعم سرعة التشغيل وشفافية إتاحة الفرص.
وأشار أيضًا إلى جهود الوزارة في ملف التحول الرقمي والميكنة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين إلكترونيًا، فضلًا عن استمرار العمل على دمج ذوي الهمم في سوق العمل وتوفير فرص تدريب وتشغيل لائقة لهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

من جانبه كد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية خلال كلمته، أن عمال مصر هم أساس البناء والتنمية وصناع المستقبل،مشيدًا بجهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم ملف العمل والعمال من خلال إصدار قانون العمل الجديد، وتحسين الأجور، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والاستثمار في التدريب المهني والتأهيل التقني...وأشار محافظ الدقهلية إلى أن المحافظة ستظل داعمة لكل قضايا العمال ومشكلاتهم، مثمنًا جهود وزارة العمل ومديرية العمل بالدقهلية في توفير فرص العمل والتوسع في برامج التدريب والرعاية للفئات الأولى بالرعاية، وخاصة ذوي الهمم والمرأة المعيلة.
وكانت الفعاليات قد بدأت بكلمة ترحيبية من السيد احمد رجائي مدير مديرية العمل بالدقهلية أكد خلالها على جهود المديرية بالتعاون مع المحافظة في تنفيذ خطط وبرامج الوزراة خاصة التدريب والتشغيل وتعزيز علاقات العمل في مواقع الإنتاج ..

وزارة العمل وزير العمل منحة العمالة غير المنتظمة محافظة الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

360 جنيهًا..أسعار الذهب اليوم الخميس 21 مايو 2026 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

طقس

بدأت الآن.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية في طقس اليوم

الدوري المصري الممتاز

فرج عامر يواصل إثارة الجدل: الأهلي سيشارك في دوري أبطال أفريقيا

درع الدوري في طائرة خاصة

من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور

ييس توروب

أنا مكمل موسمين.. توروب يفجر مفاجأة بشأن مستقبله مع الأهلي

معاشات

التأمينات جاهزة لصرف معاشات يونيو 2026 قبل العيد

وليد الفراج

الأهلي كاتم على نفسه.. تعليق ناري من وليد الفراج بعد تتويج الزمالك بالدوري

تعامد الشمس على الكعبة

حدث فلكي مهيب.. الكعبة بلا ظل في وقفة عرفات لأول مرة منذ 33 عاما

ترشيحاتنا

مسجد الحسين

الأوقاف تواصل إحياء ليالي العشر الأُوَل من ذي الحجة من مسجد الإمام الحسين

اليوم.. البحوث الإسلاميَّة يعقد اللقاء الـ52 مِن فعاليَّات مبادرة “معًا لمواجهة الإلحاد”

اليوم.. البحوث الإسلاميَّة يعقد اللقاء الـ52 مِن فعاليَّات مبادرة «معًا لمواجهة الإلحاد»

ما حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر عليه أداء العمرة قبل الحج؟

ما حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر عليه أداء العمرة قبل الحج؟

بالصور

قبل عيد الأضحى.. احذر الإفراط في تناول اللحوم

قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم

قبل العيد.. اللحوم المصنعة تسبب أمراضا خطيرة احذرها

اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة

سيارة كل 76 ثانية .. شاومي تقتحم سوق المركبات الكهربائية الأوروبية عام 2027‏

شاومي
شاومي
شاومي

لإنقاذ أرباحها.. مازيراتي الإيطالية تتجه لتصنيع سيارات في الصين

مازيراتي
مازيراتي
مازيراتي

فيديو

شيرين وشقيقها

تنازل ام تصعيد؟ .. تطور جديد في قضية شيرين وشقيقها محمد عبد الوهاب

فيروس الإيبولا

فيروس أفريقي يثير الرعـ.ب.. تفشٍ جديد للإيبولا يعيد ذكريات كورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

المزيد