غدًا.. انقطاع الكهرباء عن وسط مرسى مطروح لمدة 8 ساعات لتركيب محول رئيسي

تشهد مناطق وسط مدينة مرسى مطروح غدًا الجمعة انقطاعًا في التيار الكهربائي لمدة 8 ساعات متواصلة، وذلك بسبب تنفيذ أعمال تركيب محول كهرباء رئيسي ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة.

قطع الكهرباء من 7 الى3

وأوضح بيان رسمي من محافظة مطروح أن فصل التيار لسيبدأ اعتبارًا من الساعة 7 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا، .

المناطق المتأثرة

وأشار أن المناطق المتأثرة تشمل وسط مدينة مرسى مطروح بالكامل، خاصة من منطقة جهاز التعمير وحتى شارع الملح بمنطقة علم الروم.

الدفع بفرق فنية

وأكد المصدر أن أعمال تركيب المحول تأتي في إطار تحسين كفاءة الخدمة الكهربائية واستيعاب الأحمال المتزايدة خلال فصل الصيف، مع الدفع بفرق فنية للانتهاء من الأعمال وإعادة التيار فور الانتهاء من التركيب.

وناشدت شركة الكهرباء المواطنين وأصحاب المحال التجارية اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع.