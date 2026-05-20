أنشطة متنوعة لدمج ذوي الهمم في المجتمع المحلي بمطروح

أكد عبد الرازق السعودي رئيس مجلس أمناء مؤسسة اللؤلؤة لذوي الهمم بمطروح أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تنظيم العديد من الفعاليات لذوي الهمم بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

المشاركة فى الانشطة

واضاف انه يتم المشاركة في جميع المبادرات والقوافل التي تطلقها مديرية التضامن تحت رعاية محافظ مطروح وطبقاً لتعليمات وإشراف الدكتور علي غيط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمطروح.

اليوم العالمى للتوحد

واشار إلى أن العالم يحتفل باليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحد في 2 أبريل من كل عام، وجاء شعار هذا العام الصادر عن الأمم المتحدة تحت عنوان: “التوحد والإنسانية — لكل حياة قيمة”، ليؤكد ضرورة الانتقال من مجرد نشر الوعي إلى التقدير والقبول والاندماج الفعلي للأشخاص ذوي التوحد في مختلف مجالات الحياة.

وأكد على مشاركة الجمعية فى فاعليات الحملة الثانية والعشرين للتوعية بالتوحد في مصر تحت شعار “التوحد رحلة حياة”، تزامناً مع اليوم العالمي للتوعية ، بحضور عدد 2 أخصائيين وهم الزملاء نبيلة عبد العظيم عزيز ودنيا عماد محمد من مؤسسة اللؤلؤة لذوي الهمم والتنمية المجتمعية ممثلين عن محافظة مطروح

تصحيح المفاهيم الخاطئة

واشار إلى ان الهدف من الحملة هو تصحيح المفاهيم الخاطئة ومكافحة المعلومات المضللة حول التوحد؛ وتعزيز تبنّي سياسات تصميم شاملة في مجالات التعليم والصحة وسوق العمل لإزالة الحواجز أمام المشاركة الفعّالة؛ وإشراك الأشخاص ذوي التوحد وممثليهم في صنع القرار على مختلف المستويات .