تحرك عاجل من محافظ مطروح.. دعم فوري وتعويض لمتضرري جسر دهيبة بسيوة

وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح بالإسراع في أعمال تقوية وتدبيش جسر بحيرة دهيبة للصرف الزراعى بمدينة سيوة، عقب انهيار جزء منه نتيجة العوامل الطبيعية وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين والمزارع المحيطة ومنع تفاقم الأضرار.

أجهزة مطروح تدفع بالمعدات

وأكد محافظ مطروح على تذليل امكانيات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لدعم جهود مركز ومدينة سيوة في ترميم الجسر، مع توفير المعدات اللازمة لسرعة الانتهاء من أعمال التدعيم والمعالجة العاجلة للجسر.

وكلف المحافظ مركز ومدينة سيوة بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس المدينة لحصر جميع التلفيات والخسائر الناتجة عن الانهيار، تمهيدًا لصرف التعويضات المناسبة للمزارعين المتضررين في أسرع وقت.

حلول جذرية

كما وجّه المحافظ بدراسة حلول جذرية ودائمة لمعالجة ظاهرة الانهيار السنوي للجسر، بالتنسيق والتعاون مع مديرية الري، من خلال تنفيذ أعمال تدبيش وتقوية للجسر، والاستفادة من التعاون مع شركات الملح العاملة بالمنطقة بما يحقق استدامة الحماية والحفاظ على البنية التحتية بالواحة.

أسباب الانهيار

وشدد اللواء الدكتور محمد الزملوط على إعداد تقرير نهائي شامل يتضمن أسباب الانهيار والإجراءات العاجلة التي تم تنفيذها، إلى جانب المقترحات الفنية اللازمة لمنع تكرار الأزمة مستقبلًا.

ووجه الشكر والتقدير لكافة جهود المجتمع المدني، ومجلس مدينة سيوة، والأهالي والمواطنين، لما أبدوه من تعاون وتكاتف وسرعة استجابة في التعامل مع الموقف.