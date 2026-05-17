مدير تعليم مطروح تعلن القواعد الخاصة بأعمال لجان النظام والمراقبة للامتحانات

اعلنت نادية فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، بأنها وجهت لمديرى المدارس بكافة المراحل التعليمية بعدم إعلان نتيجة امتحانات نهاية العام إلا بعد انتهاء اللجنة المشكلة بالمديرية من مراجعة أعمال لجان النظام والمراقبة، للتأكد من الالتزام الكامل باللوائح والقوانين الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.

إخطار ولى الأمر

وأضافت أن المديرية شددت على إدارات المدارس بضرورة إخطار ولي الأمر رسميًا بحق الطالب في دخول امتحان الدور الثاني في المواد التي له حق أداء الامتحان فيها، وذلك قبل الموعد المحدد للامتحان بمدة لا تقل عن أربعة عشر يومًا.

اجتياز التقييمات المبدئية والنهائية

كما وجهت المديرية بعدم تصعيد أي طالب بالصفين الأول والثاني الابتدائي للصف الأعلى إذا لم يجتز التقييمات المبدئية والنهائية مع إخطار ولي الأمر وإبلاغه بمواعيد البرامج العلاجية المقررة خلال الإجازة الصيفية.

وأوضحت نادية فتحي أن الاختبار النهائي لهؤلاء الطلاب سيُعقد في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس المقبل، وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، وبعد انتهاء البرامج العلاجية، وفي حال عدم اجتياز الطالب للاختبار يتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالقرارات الوزارية المنظمة ببقاء الطالب للإعادة.