العمود الفقري.. صحة مطروح تكرّم ملائكة الرحمة في اليوم العالمي للتمريض بالمستشفى العام| صور

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، احتفالية كبرى بمستشفى مطروح العام، بمناسبة "اليوم العالمي للتمريض" ، تقديراً للدور الإنساني والجهود المخلصة التي يبذلها أفراد هيئة التمريض في تقديم الرعاية الطبية للمواطنين.

شهدت الاحتفالية حضور الدكتور حلمى أغا وكيل مديرية الصحة بمطروح، والنائب عمر هيبة عضو مجلس النواب ، والدكتور شريف كامل مدير ادارة المستشفيات، ومديحة زيتون نقيب التمريض بمطروح، وزكية رشوان مدير ادارة التمريض بالمديرية وعدد من ممثلى المجتمع المدنى والعاملين بقطاع الصحة بمطروح .

التمريض العمود الفقري

افتتحت الاحتفالية بكلمة الدكتور حلمى أغا وكيل المديرية، نقل خلالها تحيات الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح لكافة الكوادر التمريضية بالمحافظة ، مؤكداً أن التمريض هو العمود الفقري للمنظومة الصحية، وكفاءة الخدمات الطبية لا تكتمل إلا بإخلاص وتفاني "ملائكة الرحمة".

وأشار إلى أن المديرية لا تدخر جهداً في دعم الأطقم التمريضية وتوفير التدريب المستمر لرفع كفاءتهم المهنية.

صمود التمريض

وأعربت مديحة زيتون نقيب التمريض بمطروح وزكية رشوان مدير ادارة التمريض بالمديرية عن فخرهما بكافة اعضاء هيئة التمريض ، وأشادتا بصمود الأطقم التمريضية في مواجهة التحديات الصحية المختلفة، وتقديم نموذج يحتذى به في الصبر والعمل الإنساني، كما وجهتا الشكر للقيادة الصحية بالمحافظة على دعمهم المستمر للنقابة وكافة أعضاء هيئة التمريض بالمحافظة.

شهادات تقدير

وتم منح شهادات تقدير لعدد من أعضاء هيئة التمريض المثاليين بمستشفى مطروح العام ، تقديراً لتميزهم في أداء عملهم.

وأكد الحضور أن هذا التكريم هو رمز بسيط يعبر عن عظيم الامتنان لكل ممرض وممرضة يقضون ساعات طويلة في السهر على راحة المرضى وتخفيف آلامهم.