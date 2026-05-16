خسارة صادمة | الجنيه الذهب يتراجع 1200 باوند مع ختام تعاملات اليوم .. وهذه أسعار المجوهرات الآن

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 16 مايو 2026 تراجعًا قويًا مقارنة ببداية الأسبوع الماضي، في واحدة من أكبر موجات الهبوط التي شهدها السوق خلال الأيام الأخيرة، ليفقد الجنيه الذهب أكثر من 1280 جنيهًا خلال أسبوع واحد فقط، بينما تراجع عيار 21 بنحو 160 جنيهًا وعيار 24 بنحو 183 جنيهًا.

خسارة أسبوعية

وبداية الأسبوع الماضي، وتحديدًا يوم السبت 9 مايو، سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 7005.25 جنيه، بينما وصل اليوم إلى 6845.12 جنيه بتراجع بلغ 160.13 جنيه.

فيما سجل عيار 24 في بداية الأسبوع الماضي نحو 8006 جنيهات، ليهبط اليوم إلى 7823 جنيهًا فاقدًا نحو 183 جنيهًا خلال أسبوع.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب من 56042 جنيهًا في بداية الأسبوع الماضي إلى 54761 جنيهًا اليوم، بخسارة بلغت 1281 جنيهًا.

خسائر متتالية للذهب في مصر

وجاءت تحركات الذهب على مدار الأسبوع الماضي في اتجاه هابط بشكل تدريجي، بعدما افتتح عيار 21 التعاملات قرب مستوى 7000 جنيه، قبل أن يتراجع يومًا بعد يوم حتى وصل إلى أقل مستوى له بنهاية تعاملات اليوم.

ويرى متابعون للسوق أن التراجع الحالي يعكس دخول الذهب في مرحلة تصحيح بعد موجة الارتفاعات الكبيرة التي شهدها خلال شهر أبريل وبداية مايو، خاصة مع انتعاش الدولار وهدوء حركة الطلب على الذهب.

ورغم الخسائر الأخيرة، لا تزال حالة الترقب تسيطر على سوق الذهب مع بداية هذا الأسبوع، وسط متابعة لتحركات الأوقية عالميًا وسعر الدولار محليًا، باعتبارهما العاملين الأكثر تأثيرًا على حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب اليوم

ووفقًا لآخر تحديث، سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 24: 7823 جنيه

عيار 21: 6812 جنيه

عيار 18: 5867 جنيه

عيار 14: 4563 جنيه

الجنيه الذهب: 54761 جنيه

أوقية الذهب: 243322.50 جنيه

ويبقى السؤال الأهم داخل السوق الآن: هل يواصل الذهب خسائره خلال هذا الأسبوع؟ أم تبدأ الأسعار في التقاط الأنفاس مجددًا ويستعيد المعدن الأصفر جزءًا من مكاسبه؟.