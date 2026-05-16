ماذا يحدث ؟ سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم

شهد سعر الذهب استقرارا مع أول تعاملات له صباح اليوم السبت 16-5-2026؛ علي مستوي محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب اليوم

وأبقت تداولات المعدن الأصفر على قيمها دون تحريك نظرًا لتعطل أداء محلات الصاغة في مستهل التعاملات الصاحبية.

تحركات الذهب

تعرض جرام الذهب في تداولات مساء اليوم لهزة غير طبيعية خلال تعاملاته في محلات الصاغة ليفقد ما يقارب من 130 جنيها على الأقل في الجرام.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب 6865 جنيها .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7845 جنيها للشراء و 7788 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 7192 جنيها للشراء و 7139 جنيها للبيع

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6865 جنيها للشراء و 6815 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5884 جنيها للشراء و 5841 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 54.92 ألف جنيه للشراء و 54.52 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4531 دولار للشراء و 4530 دولار للبيع.